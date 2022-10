Sophia Loren, il ristorante dedicato all’attrice approda anche a Bari

Il Sophia Loren Restaurant approda anche a Bari: aprirà nel contesto del Green Park, centro sportivo in quel di via Fanelli.

di Luca Venturino 17 Ottobre 2022

Ve l’avevamo anticipato: dopo l’apertura in quel di Milano il Sophia Loren Restaurant approda a Bari, nel contesto del Green Park di via Fanelli. Secondo quanto lasciato trapelare il locale, interamente dedicato alla diva partenopea, avrà duecento coperti; ma gli spazi saranno anche declinabili per ospitare eventi da una capienza decisamente maggiore. “Bari ha una cultura e una tradizione gastronomica tipica dell’area del Mediterraneo” ha commentato Luciano Cimmino, presidente di Dream Food, Yamamay e Carpusa, in occasione di una visita nei locali in cui nascerà il ristorante in questione. “Abbiamo intercettato anche l’esigenza di un concept diverso nella ristorazione”.

La stessa Sophia, per di più, si è detta entusiasta all’idea di aprire un ristorante a lei dedicato nel capoluogo pugliese: proprio qui, infatti, ha girato il suo ultimo film, ed è pertanto innegabile che senza un forte legame con l’ambiente cittadino. Al momento del proverbiale taglio del nastro, ovviamente, Sophia sarà presente – proprio come è accaduto in quel di Milano. A proposito: con ogni probabilità il locale barese seguirà l’esempio del suo fratello meneghino, offrendo un servizio di ristorazione più ampio con bar, caffetteria, e cocktail&wine bar oltre che con la pizzeria e con un menù di cucina tradizionale.

Come già accennato, il ristorante andrà a sorgere nel contesto del Green Park – un centro sportivo protagonista di un’opera di riqualificazione che dopo una chiusura di quattro anni riaprirà con una struttura polifunzionale con 14 campi di padel, che saranno affiancati a un campo di beach volley, uno di calcio e una piscina.