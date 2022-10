Siete pronti per l'apertura del secondo Sophia Loren Restaurant - Original Italian Food? Sophia Loren inaugura a Milano, infatti, il secondo ristorante dedicato al suo nome.

di Manuela 11 Ottobre 2022

Ci siamo: Sophia Loren inaugura a Milano il secondo ristorante dedicato al suo nome. Il nuovo Sophia Loren Restaurant – Original Italian Food in realtà ha aperto i battenti a giugno, ma non era mai stato inaugurato ufficialmente. Cosa a cui è stato posto rimedio l’altra sera, in presenza dell’attrice.

Il locale lo trovate in via Cesare Cantù 3, fra Piazza Duomo e Piazza Cordusio. La Loren ha spiegato di essere entusiasta di questo progetto perché comprende alcune delle cose che ama di più: la cucina italiana e quella napoletana, i momenti di condivisione a tavola insieme alla famiglia e agli amici e i diversi personaggi che ha interpretato e che, in quale modo, erano legati alla cucina.

La Loren ha poi dichiarato che è contenta che il viaggio iniziato con il locale di Firenze (quello che era stato chiuso durante il lockdown per aver violato il coprifuoco e che non ci aveva fatto impazzire, qui trovate la recensione).

Il ristorante presenta ampie vetrate che si affacciano proprio su via Cantù. Distribuito su una superficie di 400 mq, si trova su un unico piano, suddiviso in tre sale principali. La prima è quella tramite la quale si accede al ristorante ed è dedicata al cocktail&wine, mentre le altre due sono quelle del ristorante vero e proprio.

Il locale può ospitare fino a 150 coperti e offre un menu italiano tradizionale. Oltre che il servizio di ristorazione vero e proprio, qui troverete anche il servizio bar, caffetteria, pasticceria e cocktail&wine bar.

Luciano Cimmino, presidente di Dream Food, Yamamay e Carpusa, ha rivelato, poi, che questo progetto ambizioso non si fermerà quei: la prossima tappa sarà a Bari, con apertura prevista per metà novembre. Inoltre i piani di apertura prevedono anche aperture all’estero.