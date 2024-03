Sophia Loren sceglie Hong Kong per la prima apertura internazionale del suo ristorante

Sophia Loren approda a Hong Kong. Ok, forse non proprio in carne ossa: a fare il suo debutto assoluto in questo particolare angolo di mondo, infatti, è il ristorante interamente dedicato alla sua persona e carriera – prima puntata internazionale di un format che, nel contesto nostrano, conosciamo già bene.

Spazio alle cosiddette norme operative, dunque: la Sophia Loren House, stando a quanto lasciato trapelare fino a ora, dovrebbe aprire nel quartiere Wanchai di Hong Kong verso la metà del mese di aprile. Il primo capitolo dell’impero (troppo presto per definirlo così?) di ristoranti dedicato all’attrice avrebbe di fatto rilevato il Woo Cheong Pawn Shop, un edificio storico di Hong Kong declinato in quattro piani di spazio che nei tempi passati aveva anche ospitato il ristorante The Pawn.

Sophia Loren e il ristorante a Hong Kong: tutti i dettagli sull’apertura

Il carattere visivo e tematico è quello che di fatto già caratterizza le aperture disseminate per lo Stivale – un omaggio all’Italia degli anni Sessanta e Settanta, l’era de La Dolce Vita di Federico Fellini e anche il periodo d’oro della stessa Sophia Loren come diva dello schermo. Il ristorante è stato progettato dall’architetto italiano Ivo Maria Redaelli – lo stesso, è bene notarlo, che si è occupato di progettare i quattro locali in Italia a Firenze, Milano, Roma e Bari -, ed è (come di consueto) tappezzato di opere d’arte e scatti dedicati alla diva.

Quattro piani di spazio, come dicevamo, per quattro differenti concept di ristorazione. Al piano terra, stando a quanto lasciato trapelare, dovrebbe trovare posto una pizzeria napoletana; mentre al primo piano sarà possibile trovare un ristorante italiano di pesce specializzato nella preparazione di piatti classici. Salendo ancora, fino al secondo piano, ci sarà una pista da ballo – rigorosamente in pieno stile retrò anni Settanta, come già accennato nelle righe precedenti -; mentre il tetto ospiterà un cocktail bar.

“Nessun regista è mai riuscito a mettermi a dieta” ha raccontato la stessa Sophia Loren. “Nella mia vita ho avuto tante passioni e una di queste è senza dubbio il cibo. Le ore che passavo in cucina ad impastare, friggere, cuocere e rosolare sono state tra le più felici della mia vita. Quando mi hanno proposto di aprire una catena di ristoranti in mio onore, sono stata felice di acconsentire a questa meravigliosa avventura e orgogliosa di far parte di una squadra di talentuosi napoletani che desiderano esportare la “veracità” della cucina partenopea nel mondo”.