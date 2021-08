di Manuela 5 Agosto 2021

È stato pubblicato un nuovo richiamo sul sito Salute.gov: ritirati dal commercio alcuni lotti del Sorbetto Artigianale Limoncello, Mandarino, Limone e Fragola di Segel a causa di un rischio chimico. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è quella del 5 agosto 2021, mentre sugli avvisi di richiamo veri e propri la data dei controlli effettivi è quella del 2 agosto 2021.

In tutti i richiami il marchio del prodotto è Segel, mentre sia il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato, sia il nome del produttore è Segel S.R.L., con sede dello stabilimento in via Marina 167 a Porto Garibaldi (FE). Sull’avviso non è indicato il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore.

Di seguito la denominazione di vendita esatta, il numero di lotto e la data di scadenza o termine minimo di conservazione dei prodotti coinvolti nel richiamo:

Sorbetto Artigianale Limoncello: numero di lotto L220621LOb, data di scadenza o termine minimo di conservazione del 22 dicembre 2022 e unità di vendita rappresentata dalla bottiglia in vetro da 500 grammi

Sorbetto Artigianale Mandarino: numero di lotto L230621Mb, data di scadenza o termine minimo di conservazione del 23 dicembre 2022 e unità di vendita rappresentata dalla bottiglia in vetro da 500 grammi

Sorbetto Artigianale Limone: numero di lotto L210621Lb, data di scadenza o termine minimo di conservazione del 21 dicembre 2022 e unità di vendita rappresentata dalla bottiglia in vetro da 500 grammi

Sorbetto Artigianale Fragola: numero di lotto L090621Fb, data di scadenza o termine minimo di conservazione del 9 dicembre 2022 e unità di vendita rappresentata dalla bottiglia in vetro da 500 grammi

In tutti questi casi il motivo del richiamo è un rischio chimico: si è trattato di un ritiro precauzionale a causa della presenza di ossido di etilene al di sopra dei limiti consentiti dalla legge in un ingrediente, più precisamente nella farina di semi di carrube.

Nelle avvertenze si chiede ai consumatori di riconsegnare eventuali confezioni acquistate presso il punto vendita. Ovviamente i numeri di lotto sopra indicati non devono essere utilizzati.