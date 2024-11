Sorpresa: è a Buenos Aires il miglior ristorante di tutta l’America Latina

La saggezza popolare vorrebbe farci credere che non ci sia due senza tre. Il capitolo latino-americano di The World’s Best 50 Restaurants, però, è di un’idea diversa; e dopo avere premiato per due edizioni di seguito due locali di Lima si sposta a Buenos Aires: il miglior ristorante dell’America Latina è il Don Julio.

Medaglia di bronzo e Migliore Ristorante dell’Argentina nell’edizione dello scorso anno: il Don Julio è un volto nuovo dei piani alti in questo particolare angolo di mondo, ma resta comunque la sorpresa dopo avere visto Lima dominare le classifiche regionali e mondiali (il Central, ricorderete, ha vinto anche la 50 Best nel 2023) negli ultimi anni.

Sorprese e numeri di Latin America’s 50 Best Restaurants 2024

Sono tre, secondo i giurati di casa 50 Best, le caratteristiche distintive del Don Julio che gli sono valsi l’alloro finale: bistecche ben obbedienti alla tradizione classica locale, una generosa e attenta lista dei vini e una particolare attenzione all’ospitalità. Al timone c’è Pablo Rivero, sommelier e ristoratore, “punto di riferimento – fanno sapere da 50 Best – per i professionisti dell’America Latina e di tutto il mondo”.

Buenos Aires fa complessivamente capolino in otto posizioni nella classifica finale, ripetendo di fatto la performance del 2023 (e mantenendo il primato di città più rappresentata); mentre San Paolo, città più popolosa del Paese ospitante la cerimonia, aumenta il suo numero di presenze con sette in tutto (la new entry più degna di nota è Kotori, che debutta alla posizione numero 50). Ma quali sono i migliori ristoranti di ciascuno Stato?

Per l’Argentina, l’avrete già intuito, l’onore è – ancora una volta – del Don Julio. Scendendo al secondo gradino del podio finale troviamo il Maido di Lima, premiato anche come Miglior Ristorante del Perù; mentre al El Chato di Bogotà è andata la medaglia di bronzo e il titolo di Miglior Ristorante della Colombia.

Tra le altre insegne degne di nota troviamo il Boragó (n.5) di Santiago, votato come Miglior Ristorante del Cile; il Lasai (n.7) di Rio de Janeiro, premiato come Miglior Ristorante del Brasile e Quintonil (n.9) a Città del Messico, insignito al titolo di Miglior Ristorante del Messico.

Infine, il Nuema (n.11) di Quito; il Maito (n.14) di Panama City; il Sikwa (n.25) di San José e Gustu (No.38) a La Paz, sono stati votati come il Miglior Ristorante dell’Ecuador, di Panama, della Costa Rica e della Bolivia, rispettivamente.