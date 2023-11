The World’s 50 Best Restaurants: è a Lima il miglior ristorante dell’America Latina (e non è il Central)

Abbiamo il nome del miglior ristorante dell'America Latina per The World's 50 Best Restaurant: è a Lima, ma non è il Central, fuori classifica. Quest'anno il titolo va al Maido

Svelata la classifica dei The World 50’s Best Restaurants per l’America Latina: quest’anno ad aggiudicarsi l’ambita pole position è stato un altro ristorante di Lima, ma non il Central, visto che è fuori classifica (per motivi logistici e di regolamento). Questa volta la prima posizione è andata al ristorante Maido, è lui il Miglior Ristorante dell’ìAmerica Latina 2023 per la classifica The World’s 50 Best.

The World’s 50 Best Restaurants America Latina: il titolo va al Maido di Lima

Per la prima volta in assoluto la proclamazione della classifica dei The World’s 50 Best Restaurants dell’America Latina si è tenuta a Rio de Janeiro, presso il Palazzo di Copacabana. In questa 11esima edizione sono stati premiati ristoranti in 23 città del Sud America.

Quest’anno la prima posizione è andata al Maido che, ricordiamo, per tre volte consecutive aveva ottenuto l’ambito titolo fra il 2017 e il 2019. Quindi si tratta di una riconquista alla seconda potenza. Eh sì, perché il Maido ha ottenuto sia il titolo di Miglior Ristorante dell’America Latina 2023 che quello di Miglior Ristorante del Perù 2023.

Il Maido di Mitsuharu “Micha” Tsumura è un ristorante che riesce a fondere le tecniche giapponesi con gli ingredienti peruviani, proponendo un menu che è un mix dei due paesi. I menu sono stagionali e creativi. Qui troverete piatti tipici come il Nigiri e il Pobre (carne di Angus tagliata sottile con uovo di quaglia con ponzu), ma anche proposte più originali cone piatti servite su pietre commestibili o corallo.

William Drew, direttore dei The World’s 50 Best Restaurants America Latina, ha spiegato che lo chef e tutto lo staff del Maido hanno lavorato costantemente per esaltare gli ingredienti locali tramite piatti creativi, il tutto immersi in un’ospitalità eccezionale.

Per quanto riguarda il Central di Lima, Miglior Ristorante dell’America Latina nel 2022, ecco che per la prima volta il ristorante più votato dell’edizione passata non ha avuto diritto di voto in questa edizione (almeno, nella classifica dell’America Latina). Invece sarà il primo ristorante del Sud America a entrare nella Hall of Fame Best of the Best (il gruppo d’elite con i primi classificati a livello mondiale), avendo ottenuto la pole position nella classifica The World’s 50 Best Restaurants 2023.

In generale i ristoranti che entrano a far parte del Best of the Best poi non possono più essere votati sia nella classifica mondiale che in quelle regionali.

Le novità della classifica dell’America Latina

Andando a vedere la classifica 1-50, qui sono 23 le città interessate dalla premiazioni. A Buenos Aires e Lima ci sono otto ristoranti ciascuna. Il Don Julio, oltre a essere il Miglior Ristorante dell’Argentina nel 2023, si piazza anche al terzo posto della classifica regionale. Altri ingressi degni di nota sono l’Alo’s (n. 38), il Nino Gordo (n. 43) e il Crizia (rientra al n. 41).

Anche Lima ha una new entry, il Cosme (n. 50), mentre il La Mar rientra in classifica (n. 42).

San Paolo e Città del Messico seguono da vicino con cinque ristoranti ciascuna. Fra di essi ricordiamo il A Casa do Porco (n. 4), nominato Miglior Ristorante del Brasile 2023 e il Fauna nella Valle de Guadalupe (n. 5), Miglior Ristorante del Messico 2023. Rientra in classifica anche La Docena di Città del Messico (n. 48), mentre il ristorante colombiano El Chato si piazza saldamento al secondo posto della classifica regionale (posizione più elevata di sempre per un ristorante colombiano).

Ci sono poi altri debutti. I ristoranti di Medellin e San José entrano per la prima volta nella chart con X.O. (n. 27) e Sikwa (n. 47). Gli altri sono Humo Negro (n. 44) a Bogotá, Mercado 24 (n. 49) a Città del Guatemala e Cantina del Tigre, che entra nella lista al n. 25 (e vince il Premio New Entry più alto).

Sono stati poi assegnati sette Premi Speciali:

Gin Mare Art of Hospitality Award: Pangea a Monterrey, chef Guillermo González Beristáin

Latin America’s Best Pastry Chef: Maribel Aldaco del Fauna, nella Valle de Guadalupe

Beronia Latin America’s Best Sommelier 2023: Florencia Rey del Maido, Lima

Highest New Entry Award: Cantina del Tigre di Panama City

Highest Climber Award 2023: Quintonil a Città del Messico

Estrella Damm Chefs’ Choice Award: Mario Castrellón del Maitodi Panama City

Flor de Caña Sustainable Restaurant Award: Manu a Curitiba

Ricordiamo, poi, che in precedenza Janaina Torres Rueda aveva vinto il premio Latin America’s Best Female Chef, Dolli Irirgoyen l’Icon Award e l’American Express One To Watch Award era andato al ristorante Cordero di Caracas.

The World’s 50 Best Restaurants America Latina: la classifica 1-50

Per completezza, ecco la classifica The World’s 50 Best Restaurants America Latina dalla posizione 1 alla 50: