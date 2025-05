Spaghetti fritti con il ketchup: la ricetta imperdibile di Heidi Klum

Noi ce la mettiamo tutta a non fare i soliti italiani offesi per le “interpretazioni” -le virgolette sono d’obbligo- che varie icone della moda e del lifestyle condividono col loro pubblico, anche se a volte sembrano pensate col solo scopo di farci avere reazioni scomposte.

In tempi recenti siamo anche arrivati a spezzare una delle pochissime lance in favore di Meghan Markle, ammettendo che la sua “one pot pasta” non era nulla di così esecrabile, all’interno di una serie Netflix che aveva ben altri problemi.

E con pari onestà intellettuale vorremmo fare lo stesso con la più recente “ricetta” postata da Heidi Klum ma, davvero, non ce la facciamo.

Gli spaghetti “alla Klum”

L’ex angelo di Victoria’s Secrets è sempre stata famosa per il suo fisico scolpito, e a 50 e passa anni la forma è sempre quella, lecito quindi non aspettarsi particolari slanci gourmet da una che è sempre stata professionalmente attenta all’alimentazione, ma Klum è stata comunque in grado di sorprendere con la sua performance culinaria.

Dilettandosi ai fornelli col marito Tom Kaulitz, chitarrista dei Tokio Hotel, si ispira alla tradizione gastronomica del paese d’origine del marito, la Germania: presi degli spaghetti bolliti li ripassa in padella, aggiunge tre uova che cuoce fino a che non sono completamente rapprese, e rifinisce il tutto con una generosa spruzzata di ketchup.

L’ex modella ha messo le mani avanti, prevedendo la reazione di quanti, giunti sui suoi social si sono ritrovati di fronte questo scempio: “per tutti gli italiani, non criticate finché non l’avete provato”. Non abbiamo la pretesa di parlare a nome di tutti gli italiani, ma è un beneficio del dubbio che non ci sentiamo di concedere.

Klum ha espresso più volte il suo amore per l’Italia, eppure la nostra tradizione culinaria non sembra averla conquistata: sarà stata colpa dei due anni di frequentazione con Flavio Briatore, ma lei, originaria di Bergisch Gladbach, città della Renania Settentrionale-Vestfalia, continua a cucinare la pasta secondo la scuola tedesca.

Già nel 2011 infatti un suo piatto di spaghetti, fritti in olio dopo la cottura in acqua, aveva suscitato perplessità, tanto da doversi “giustificare” anche in un’intervista da Jimmy Fallon: “in Germania, nel mio paese e in quello di mio marito, è così che facciamo gli spaghetti. Li si fa bollire, e poi si friggono”.

“Probabilmente gli italiani non mi lasceranno mai più tornare nel loro Paese”, diceva preoccupata. Possiamo tranquillizzarla, l’ingresso in Italia non glielo toglierà nessuno ma, per favore, stai lontana dagli spaghetti.