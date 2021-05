Spaghetti: la nuova videoricetta Usa che fa infuriare tutti

Questo video comparso su Facebook potrebbe tranquillamente intitolarsi “Come non cucinare gli spaghetti”. O anche: “Cosa ti hanno fatto di male quegli spaghetti?”. Il fatto è che una coppia negli USA ha pubblicato sul social network blu una nuova videoricetta per cucinare gli spaghetti che ha fatto infuriare tutti.

Josh e Lisa sono una coppia che gestisce una pagina Facebook che è solita pubblicare tutorial culinari assai strambi. Questa volta, purtroppo, è toccato agli spaghetti: come potete vedere nel video, in pratica hanno mescolato salsa di pomodoro (rigorosamente cruda), formaggio, insalata, le immancabili polpette e gli spaghetti su una tavola di marmo.

Il problema, però, è che Lisa, la quale si dichiara italiana, ribadisce che è così che in Italia si cucinano gli spaghetti. Anzi: secondo lei questo sarebbe il modo più veloce per cucinarli. Inoltre, così facendo, non bisogna poi lavare i piatti.

Ovviamente non sono mancati i commenti critici: diversi italiani hanno fatto presente che quello non era assolutamente il modo corretto di cucinare gli spaghetti. I due hanno provato a giustificarsi sostenendo che fanno questi improbabili video culinari solo per far ridere le persone. E ci può stare, ma quello che ha dato fastidio a molti è la presunzione di sostenere che quello fosse il modo in cui gli italiani li cucinano.

Qui trovate il video della ricetta, ma se volete avere subito un colpo d’occhio sui principali passaggi, eccoli. Come prima cosa si stende una distesa di salsa di pomodoro, direttamente versata dal barattolo, non cotta:

Il passaggio successivo prevede di versare una tonnellata di polpette sul sugo spiattellato poco prima sul marmo:

A questo punto si prende il formaggio grattugiato e lo si sparge generosamente sul tutto (non a pioggia, ma a diluvio a quanto pare):

Adesso si prendono gli spaghetti precedentemente bolliti in acqua e li si lancia sull’ammasso di ingredienti:

Ora bisogna prendere due forchettoni da cucina e cominciare a rimescolare il tutto insieme:

Ma non è finita qui. Bisogna aggiungere colore e quindi mescoliamo al tutto anche della verdissima insalata:

Non paghi, bisogna poi fare tutto intorno delle barricate di pane. E gli spaghetti sono pronti!

Devo ancora decidere se sia peggio questa ricetta o quella della Pasta Barilla cucinata nell’Energy Drink.