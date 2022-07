Spagna: bar addebita 20 centesimi per ogni apparizione del cameriere al tavolo, scoppia la protesta

In Spagna scoppia la polemica per un bar di Zamora dove vengono addebitati 20 centesimi ogni volta che il cameriere viene richiesto al tavolo. E 1 euro per le posate.

di Manuela 22 Luglio 2022

Non ci lamentiamo delle colazioni in piazzetta a Capri a 78 euro: in Spagna un bar ha deciso di addebitare 20 centesimi ogni volta che il cameriere viene chiamato al tavolo. E 1 euro se si vogliono le posate. Il che ha fatto scattare qualche lamentela.

Il caso è scoppiato quando Blas Galey Hermoso, originario dell’Andalusia, si è recato presso l’Imperial Bar di Zamora, nel nord-ovest della Spagna, per gustare alcuni drink. Quando gli è arrivato lo scontrino è rimasto stupito da alcune voci: nonostante un po’ in tutta Europa sia normale trovare addebitato il prezzo del coperto, ecco che quello che lo straniava erano quei 20 centesimi extra aggiunti al conto ogni volta che il cameriere si recava al tavolo.

Ma quello che ha mandato maggiormente in confusione il cliente era quell’addebito extra di 1 euro per l’utilizzo delle posate. Così il cliente ha subito pubblicato, come prassi impone, lo scontrino su Twitter, diventando rapidamente virale. Anche altri turisti, poi, si sono lamentati della stessa cosa. Ogni volta che il cameriere compariva al tavolo per portare qualcosa venivano addebitati al conto altri 20 centesimi. Inoltre quando al cameriere sono state chieste delle posate per tagliare un toast che avevano ordinato, ecco che gli è stato fatto pagare un altro euro.

Il ristorante ha poi provato a spiegare che il costo aggiuntivo non era relativo all’avanti e indietro del cameriere dal tavolo, bensì si riferiva a ogni bevanda servita sulla terrazza, pratica a quanto pare comune per i locali della zona. Secondo il titolare del bar è più corretto far sapere esattamente al cliente cosa stia pagando al posto di mettere un prezzo unitario senza voci esplicative.

Secondo alcuni clienti tutto ciò è illegale. Ok il prezzo della birra o della bevanda, può essere più o meno alto a seconda di vari fattori, ma addebitare una tariffa per ogni volta che il cameriere esce in terrazza o deve portare delle portate è illegale. Qualcun altro, poi, suggerisce di chiedere espressamente al cameriere di portare tutto l’ordine in una singola volta, in modo da non dover pagare ogni volta 20 centesimi.

Tuttavia c’è qualcuno che ha anche difeso la scelta del bar. Un utente spiega che è normale: non sono state addebitate le passeggiate del cameriere in terrazza, bensì un supplemento terrazza per ciascuna delle bevande ordinate. Un altro, poi, ripensandoci bene, ha ricordato di tutte quelle volte in cui ai tavoli si siede la tipica famiglia che chiede millemila cose a ogni cameriere che passa: mi porti la cannuccia per il succo del bambino? Mi porti un’altra forchetta che è caduta per terra? Hai sul menu questo o quello? Questo è troppo caldo, me lo raffreddi? Questo è troppo freddo, me lo scaldi? Hai il seggiolino? Non hai un seggiolino più alto? Mi porti un seggiolino più basso? Ecco, forse l’addebito per la chiamata potrebbe essere un modo per incoraggiare certe persone a non chiamare il cameriere 200 volte al tavolo.

Chiedo per un’amica: ma quando chiami il cameriere e questo ti snobba, ti ignora o si dimentica del tuo ordine, il prezzo della chiamata al tavolo viene scalato dalle successive chiamate?