Spagna, colpo al ristorante stellato: rubate 132 bottiglie di vino dal Coque di Madrid

di Luca Venturino 4 Novembre 2022

Arsenio Lupin colpisce ancora: stando a quanto riportato dai media locali, infatti, alcuni ladri hanno rubato ben 132 bottiglie di vino dalla cantina del ristorante Coque de Madrid, uno dei locali apparsi tra i due stelle della Guida Michelin 2022 Spagna e Portogallo. Il valore della refurtiva, secondo i rapporti, è di quasi 200 mila euro, e pare che i nostri protagonisti siano riusciti a fare breccia all’interno approfittando di una ex farmacia adiacente al locale, che di recente è stata chiusa. Interessante notare, per di più, che i ladri hanno preso di mira esclusivamente le etichette più prestigiose, ignorando le altre: che si tratti di altri casi di ladri sommelier?

“Non so se l’assicurazione coprirà i danni, ma di certo non potrà rimborsare l’aspetto sentimentale” ha commentato Rafael Sandoval, sommelier del ristorante e uno dei tre fratelli proprietari del locale. “Abbiamo bottiglie qui che appartenevano a mio nonno e le abbiamo ereditate di generazione in generazione: stiamo parlando di una delle migliori collezioni di vini in Spagna”. In altre parole, alla rabbia e alla preoccupazione per il furto subito si aggiunge lo sconforto legato alla perdita di quelli che, a tutti gli effetti, possiamo considerare cimeli (o forse addirittura trofei) di famiglia.