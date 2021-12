Guida Michelin 2022 Spagna e Portogallo: le nuove stelle (ma nessun nuovo tristellato)

Svelata la nuova Guida Michelin 2022 di Spagna e Portogallo: ecco le nuove stelle (ma non ci sono nuovi tristellati).

di Manuela 15 Dicembre 2021

Tutti pronti per la nuova Guida Michelin 2022 Spagna e Portogallo? Purtroppo anticipiamo subito che non ci sono nuovi ristoranti tristellati, anche se qualche stella nuova c’è.

Durante un galà tenutosi in presenza (ma trasmesso anche in rete) martedì scorso al Palau de las Artes di Valencia, ecco che sono state svelate le nuove stelle e conferme.

La Guida Michelin ha dichiarato che, nonostante sia stato un anno complesso per il settore gastronomico, i buongustai saranno contenti di sapere che in Spagna e Portogallo si sta assistendo all’emergere di un numero impressionante di nuovi ristoranti stellati in tutto il territorio.

Nonostante il parere dei responsabili della Guida, non ci sono stati ulteriori riconoscimenti per le novità emerse a Madrid, città che, comunque, sta vivendo un momento gastronomico brillante. Le uniche nuove stelle per la città, oltre Smoked Room, arrivano al Deesa del gruppo Quique Dacosta nell’hotel Ritz Mandarian Orientale e al Quimbaya dello chef colombiano Edwin Rodriguez.

Andorra è poi entrata nella Guida Michelin 2022 grazie al ristorante Ibaya dello chef Francis Paniego.

Parlando delle Stelle Verdi, quelle nuove sono:

Celler de Can Roca

Coque

Cenador de Amós

Finca Alfoliz

Lera

Maca de Castro

Introdotti, poi, due premi: il Michelin Award for Young Chefs va a Mario Cachinero dello Skina, a Marbella (“Per la sua reinventazione delle ricette della tradizione andalusa”), mentre il Michelin Chef Mentor Award va a a Martin Berasategui che ha accumulato ben 12 stele fra tutti i suoi diversi ristoranti.

Per la selezione Bib Gourmand, cioè per quei ristoranti che offronto buon cibo con il miglior rapporto qualità-prezzo, in Spagna e Portogallo figurano 41 locali.

Ma c’è anche chi ha perso qualche stella per strada. Nella Guida 2022, infatti, sono 24 i ristoranti rimasti sensa stelle. 16 di questi sono stati chiusi o si sono trasferiti, mentre a 8 sono state revocate:

Monastrell

Orobianco

Manuel Alonso Restaurante

Es Racó d’Es Teix

Casamar

El Club Allard

Sents

Alejandro

Guida Michelin 2022 Spagna e Portogallo: 3 stelle

Sono 11 i ristoranti spagnoli che anche per il 2022 si terranno strette le loro tre stelle:

Arzak di Elena Arzak (con tre stelle da tre decenni)

Akelarre di Pedro Subijana

Martin Berasategui

Lasarte Barcelona di Berasategui con Paolo Casagrande

Celler de Can Roca

Quique Dacosta

Azurmendi di Eneko Atxa

Aponiente di ngel León

ABaC di Jordi Cruz

DiverXo di Dabiz Muñoz

Cenador de Amós di Jesús Sánchez (ultimo ristorante a ricevere le tre stelle nel 2020)

E questi sono gli unici tre stelle della Penisola Iberica in quanto il massimo riconoscimento latita ancora nel panorama culinario portoghese.

Guida Michelin 2022 Spagna e Portogallo: 2 stelle

Sono solamente quattro i nuovi ristoranti spagnoli ad ottenere due stelle nel 2022. Eccoli:

Amelia di Paulo Airaudo a San Sebastian: situato nell’hotel Villa Favorita, di fronte alla spiaggia La Concha, ha uno stile intimo, con un bar e tre tavoli. In precedenza aveva ottenuto una stella per il suo connubio di cucina argentina, italiana e giapponese. Lo chef si è dichiarato molto felice di aver contribuito con un “granello di sabbia” in una città piena di grandi chef

di Paulo Airaudo a San Sebastian: situato nell’hotel Villa Favorita, di fronte alla spiaggia La Concha, ha uno stile intimo, con un bar e tre tavoli. In precedenza aveva ottenuto una stella per il suo connubio di cucina argentina, italiana e giapponese. Lo chef si è dichiarato molto felice di aver contribuito con un “granello di sabbia” in una città piena di grandi chef Voro di Alvaro Salazar a Maiorca: qui trovano spazio creazioni mediterranee “libere e non legate”, in un ristorante sito nell’hotel Park Hyatt a Canayamel. La precedente stella era stata ottenuta nel 2020

di Alvaro Salazar a Maiorca: qui trovano spazio creazioni mediterranee “libere e non legate”, in un ristorante sito nell’hotel Park Hyatt a Canayamel. La precedente stella era stata ottenuta nel 2020 Ivan Cerdeno di Ivan Cerdeno a Toledo: il ristorante sorge di un negozio di sigari dell’XI secolo, con vista sul Tago e sulla città. La cucina offre un omaggio ai prodotti della Mancia con “composizioni creative e innovative”. Particolare attenzione alla memoria, all’ambiente e alla caccia

di Ivan Cerdeno a Toledo: il ristorante sorge di un negozio di sigari dell’XI secolo, con vista sul Tago e sulla città. La cucina offre un omaggio ai prodotti della Mancia con “composizioni creative e innovative”. Particolare attenzione alla memoria, all’ambiente e alla caccia Smoked Room a Madrid: questa volta la Guida ha attribuito direttamente due stelle a questo locale aperto solamente lo scorso giugno. Il ristorante si compone di un bar e di alcuni tavoli dedicati alla brace. Il locale sorge accanto al ristorante Leña nell’hotel sul Paseo de la Castellana Hyatt Regency Hesperia. Entrambi i locali appartengono al Gruppo Dani Garcia del noto chef che aveva chiuso a Marbella il suo omonimo ristorante tre stelle per aprire una steakhouse (ricordiamo che il ristorante Lena di Dani Garcia ha appena ottenuto il titolo di più bello del mondo ai Restaurant & Bar Design Awards 2021)

Guida Michelin 2022 Spagna e Portogallo: 1 stella

Sono 27 i ristoranti della Spagna che vantano una stella Michelin. In particolare nella Comunità Valenciana ci sono sei stelle:

Lienzo di María José Martínez a Valencia

Fierro di Carito Lourenço a Valencia

Kaido Sushi Bar a Valencia

Arrels di Vicky Sevilla a Sagunto

Atalaya di Alejandra Herrador ad Alcossebre

Peix & Brases a Dénia

Fra le altre stelle singole abbiamo: