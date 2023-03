Spagna, rubano vino per 1,6 milioni di euro: arrestata coppia di latitanti

In Spagna una coppia è stata arrestata per aver rubato delle bottiglie di vino per un valore di 1,6 milioni di euro da un ristorante stellato.

di Luca Venturino 7 Marzo 2023

Una ex reginetta di bellezza messicana e il suo compagno in un tribunale spagnolo – dobbiamo ammetterlo, le premesse sembrano quelle di una barzelletta. Il contesto, tuttavia, è ben più serio: i nostri protagonisti sono infatti stati incarcerati in Spagna per aver rubato 45 bottiglie di vino per un valore complessivo che supera abbondantemente il milione di euro (1,6 milioni, a essere precisi). Per parlare del colpo, tuttavia, è necessario avviare la nostra fidata macchina del tempo e tornare nel 2021, quando la coppia si trovava in un hotel di lusso nella città spagnola di Cáceres.

Cena, visita in cantina e fuga romantica

Per ricostruire l’intera vicenda il tribunale ha assegnato ai nostri incorreggibili Arsenio Lupin i nomi di Tatania ed Estanislao, ma i media spagnoli li hanno poi identificati – e raccontato la loro storia – come Priscila Guevara e Constantín Dumitru. Ma torniamo a noi: stando a quanto emerso durante l’udienza in tribunale, la nostra Tatania effettuà il check-in nell’esclusivo hotel Atrio nell’ottobre del 2021 utilizzando un passaporto svizzero falso. Cominciamo bene.

Il suo amore, il buon Estanislao, l’ha dunque raggiunta poco dopo; e i due hanno pensato di coronare la loro permanenza con un pasto da quattordici portate presso il ristorante stellato Michelin dell’hotel. Buon cibo, buon vino, un contesto da sogno – la serata non sarebbe stata completa senza una visita guidata della cantina.

Il piano dei due, tuttavia, era già entrato in azione: nel cuore della notte Estanislao ha infatti fatto irruzione nella cantina utilizzando una chiave rubata, che secondo la ricostruzione fornita dalle forze dell’ordine era riuscito a procurarsi in reception grazie a una distrazione fornita dalla sua compagna. Il resto del piano potete immaginarlo: rubare le bottiglie più preziose – tra cui una bottiglia risalente al diciannovesimo secolo dal valore di 350 mila euro – e scappare senza lasciare tracce.

Il furto, naturalmente, non è passato inosservato: il personale dell’hotel ha avvisato le forze dell’ordine e in poche ore il caso ha assunto i connotati di una caccia all’uomo – anzi, alla coppia – su scala internazionale. La fuga dei nostri protagonisti si è poi conclusa qualche mese più tardi, a luglio, mentre cercavano di entrare in Croazia. Del vino nessuna traccia: non è stato possibile recuperare nemmeno un’etichetta.

La coppia – che stando ai media locali aveva già visitato hotel e ristorante per ben tre volte, in modo tale da prepararsi al meglio per il colpo – è stata condannata a pagare più di 750 mila euro agli assicuratori per danni; ma la loro sentenza – quattro anni di reclusione – non è ancora definitiva.