Spazio Conad di Rivoli venderà prodotti sportivi di Decathlon: al via il progetto

Lo Spazio Conad di Rivoli, in provincia di Torino, inaugurerà un nuovo progetto: venderà prodotti sportivi di Decathlon. Si tratta di un test che metterà in collaborazione Conad Nord Ovest e Decathlon e che mira ad ampliare la strategia commerciale di Conad, aumentando l’offerta e i servizi offerti ai clienti.

L’accordo stretto da Conad Nord Ovest e Decathlon per ora prevede di vendere una selezione di prodotti sportivi dentro un apposito corner brandizzato di circa 310 metri quadri nello Spazio Conad di Corso Susa, a Rivoli. Questa selezione consiste di:

prodotti per l’ alimentazione sportiva

borse sportive

protezioni per muscoli e articolazioni

materiale e abbigliamento dedicato a fitness, running, trekking e nuoto

Tutto ciò che verrà acquistato in questo corner Decathlon verrà pagato normalmente alla cassa dello Spazio Conad insieme a tutto il resto della spesa. Ma non finisce qui: nel parcheggio di Spazio Conad ci saranno degli appositi locker dove i clienti potranno ritirare gli ordini effettuati online sul sito di Decathlon.

Questo progetto sarà attivo dal 29 ottobre: se i feedback dei clienti saranno positivi, verranno inseriti altri corner Decathlon anche in ulteriori negozi Spazio Conad (ovviamente nelle regioni in cui è attivo Conad Nord Ovest).

Soddisfatto dell’accordo è Paolo Andrea Piccu, direttore commerciale di Decathlon Italia: l’azienda vuole essere utile alle persone e sta sperimentando nuovi approcci commerciali per venire incontro alle esigenze degli sportivi, coinvolgendo sempre più persone nel loro progetto e contribuendo a trasmettere i valori dello sport. Non è certo la prima volta che Decathlon si lancia in un progetto simile: prodotti Decathlon sono venduti anche nei Carrefour.

Dal canto suo Adamo Ascari, direttore generale di Conad Nord Ovest, ha spiegato che, tramite questa collaborazione, si sta cercando di arricchire l’offerta ai clienti dentro i nuovi formati Spazio Conad, contribuendo anche a diffondere la cultura del benessere.