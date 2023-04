Jennifer Lopez lancia uno Spritz in bottiglia ispirato alla Dolce Vita italiana

Jennifer Lopez ha lanciato Delola, una linea di Spritz in bottiglia ispirati alla sua esperienza in Costiera Amalfitana.

di Luca Venturino 5 Aprile 2023

Una linea di drink alcolici attenti alla linea e radicalmente ispirati dalla cosiddetta Dolce Vita italiana: ci stiamo riferendo a Delola, il nuovo brand di Jennifer Lopez appena svelato dall’attrice (ma anche popstar, ballerina e chi più ne ha più ne metta) direttamente sul suo profilo Instagram. Si tratta, fondamentalmente, di una linea di Spritz in bottiglia create nel segno dell’esperienza di JLo in Costiera Amalfitana: “Ho lavorato duro senza concedermi pause per decadi intere” racconta Lopez nel corso del video/annuncio “e questo mi ha fatto comprendere l’importanza di godersi la vita”. Ti capiamo, JLo: bersi uno spritz in uno dei tratti costieri più belli – e più famosi – dello Stivale si avvicina parecchio all’idea di “godersi la vita”.

Delola: lo Spritz in bottiglia di Jennifer Lopez

“Avevo in testa di creare dei drink deliziosi, preparati con ingredienti di qualità e perfetti per essere gustati in compagnia degli amici e della famiglia” continua a spiegare Jennifer Lopez, mentre sullo schermo sfilano immagini di aperitivi aggrappati alle pareti verticali che si stagliano sul mare blu profondo della Costiera Amalfitana. “Ed ecco l’idea di Delola. Tutto è nato dalle mie meravigliose vacanze al mare in Italia“.

Nulla di strano, per carità: il nostro caro e vecchio Stivale è famoso anche per la sua capacità di ispirare idee e progetti che si rifanno all’idea – spesso idealizzata, ma non stiamo qui a mettere i puntini sulle i – della vita lenta, pacifica e serena dei suoi abitanti. Pensiamo, giusto per fare un esempio, alla stessa invenzione di Starbucks, innescata dall’esperienza del fondatore Howard Schultz nei caffè italiani: un filone creativo che di recente è stato riesumato dal colosso del caffè a stelle e strisce con il lancio di una linea di bevande con olio di oliva.

Ma torniamo a noi: stavamo parlando di mare, aperitivi in compagnia, spritz in bottiglia di Jennifer Lopez. L’accoglienza italiana e lo stile raffinato della Costiera sono entrati nel mio cuore” spiega ancora l’attrice. “Gli spritz Delola si ispirano alla ricetta italiana, ma non contengono zuccheri, né additivi. Sono meno calorici rispetto al classico spritz e anche meno alcolici. Il loro contenuto di alcol equivale più o meno a un calice di vino. Abbiamo creato 3 gusti di spritz e vi posso assicurare che sono buonissimi! Basta aprire la bottiglia, versare il contenuto in un bicchiere di ghiaccio e godersi la vita Delola”.

Non esiste ancora, tuttavia, una data per l’approdo degli spritz Delola in Italia: al momento i drink firmati JLo sono disponibili solamente negli Stati Uniti.