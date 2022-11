Sperlari, la nuova CEO sarà Bernadette Bevacqua

di Luca Venturino 3 Novembre 2022

La nuova CEO di Sperlari, uno dei simboli della tradizione dolciaria del nostro caro vecchio Stivale, è Bernadette Bevacqua, già presidente di Henkel Italia. Forte della sua esperienza pregressa in campo internazionale, il suo compito sarà naturalmente quello di guidare l’azienda verso un percorso di fruttuosa crescita: come accennato, saranno fondamentali le competenze e la visione sviluppata nel lungo periodo di militanza nel Gruppo Henkel, in cui è arrivata a ricoprire, nel corso degli anni, ruoli di di crescente responsabilità a livello nazionale e internazionale, fino a essere nominata nel 2013 Direttore Generale di Henkel Beauty Care Retail Italia e nel 2016 Presidente e Amministratore Delegato di Henkel Italia.

“Sono entusiasta di questa nuova sfida professionale e orgogliosa di lavorare in un’azienda che fa dell’attenzione al territorio, alla comunità e allo sviluppo sostenibile, i suoi principi guida” ha commentato Bernadette Bevacqua in seguito alla sua nomina. “L’opportunità di coniugare esperienza internazionale, approccio imprenditoriale e forte motivazione di tutte le persone Sperlari, guideranno la nuova fase di crescita dell’azienda”.

Vi ricordiamo, rimanendo in questo contesto, che Sperlari ha recentemente concluso l’acquisizione di Paluani, azienda che fino al 2021 ha potuto fregiarsi del quarto produttore italiano di panettoni.