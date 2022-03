Sperlari potrebbe acquistare la Paluani

Sperlari potrebbe essere intenzionata ad acquistare la Paluani, salvando così l'azienda nota per il suo pandoro dalla crisi in cui versa.

di Manuela 30 Marzo 2022

Non è bastato il Natale 2021 a salvare la Paluani dai gravi problemi economici di cui soffre da un po’, ma ecco che all’orizzonte si profila una nuova speranza: l’azienda, nota per il suo pandoro, potrebbe essere acquistata dalla Sperlari.

Da tempo, ormai, si sta cercando una soluzione per salvare l’azienda di Verona, sprofondata in una grave crisi economica: da parecchio, ormai, si parla di una possibile chiusura.

Al momento l’azienda è riuscita a raggiungere un accordo per mandare in cassa integrazione straordinaria dal 28 marzo al 31 agosto 2022 i suoi 60 dipendenti. Ma questa è solo una soluzione temporanea: l’unico modo per uscire dalle acque nere della crisi è che la Paluani venga acquistata da un’altra azienda.

Ed ecco che, al momento, pare che la cremonese Sperlari sia interessata ad acquisire la Paluani. Sperlari dal 2017 fa parte del gruppo tedesco Katjes International. La Sperlari è nota a livello mondiale per la produzione di caramelle, dolci e dolcificanti (suoi sono i marchi Saila, Dietorelle, Dietor e Galatine).

Per ora pare che Sperlari sia in trattative per l’acquisizione della Paluani: se tutto andrà in porto e si riuscirà a trovare un accordo fra le due parti, la Paluani potrebbe diventare di proprietà della Sperlari già nel corso delle prossime settimane.