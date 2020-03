Spesa, l’app che ci evita la coda al supermercato: come funziona DoveFila

Coda al supermercato per fare la spesa? In questi giorni di emergenza Coronavirus è una costante. Ma per aiutare i consumatori in difficoltà è arrivata l’app DoveFila: ci evita la coda al supermercato. O meglio: ci dice quanta gente c’è in fila, in modo da evitare di scegliere gli orari di maggiore affluenza.

DoveFila.it è presente sia sotto forma di sito per computer che come app. Il sito vi permette di sapere non solo quali siano i supermercati aperti e quelli chiusi, ma anche quelli dove c’è meno coda. E’ molto facile usarlo:

andate sul sito, non sono richieste procedure di registrazione e non dovete selezionare opzioni condividete la posizione del cellulare o del pc scegliete la zona dove volete controllare la coda cliccate sul pulsante grigio “Vedi code in questa zona” (se la zona è troppo ampia la funziona di ricerca non si attiva, restringete di poco l’area di ricerca ed è fatta) a questo punto compariranno dei riquadri con indicato il nome e la localizzazione dei vari supermercati (vengono anche indicati quelli chiusi) se cliccate sui singoli riquadri, scoprirete quanta gente c’è in coda in quel momento e qual è il tempo di attesa

Ovviamente le indicazioni fornite dipendono dal contributo dato dagli utenti in fila e dalla loro geolocalizzazione: i numeri indicati potrebbero essere più alti a causa delle persone non connesse, ma che sono comunque in fila. DoveFila.it sfrutta la tecnologia di DoveConviene, ma è solo sfruttando i contributi degli utenti in coda che queste stime potranno essere più precise.

Ci sono poi anche altre app del genere. A Milano in molti stanno usando, per esempio, il sito Filaindiana.it. Funziona sempre con lo stesso principio: gli utenti forniscono indicazioni su dove si trovano in coda in modo che l’app possa mostrare a tutti quanta coda c’è da fare.