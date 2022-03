Spezia Margaz di 44: richiamo per rischio allergeni

di Manuela 28 Marzo 2022

È stato pubblicato un nuovo richiamo sul sito Salute.gov: sono stati ritirati dal commercio, infatti, alcuni lotti della Spezia Margaz di 44 a causa di un rischio allergeni. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è quella del 25 marzo 2022, mentre sull’avviso di richiamo vero e proprio non è riportata la data effettiva dei controlli.

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Spezia Margaz, il marchio del prodotto è 44, il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è IT 079047, mentre il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Mia Food srl, con sede in viale Lazio 8/A a Rozzano (MI).

I numeri dei lotti di produzione coinvolti nel richiamo sono:

628: quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione di fine 2024

632: quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione di fine 2024

634: quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione di fine 2025

In tutti i casi l’unità di vendita è rappresentata dalla confezione da 1 kg.

Il motivo del richiamo è un rischio presenza allergeni, più specificatamente dell’allergene SO2 non dichiarato in etichetta. Nelle avvertenze viene specificato di non utilizzare il prodotto con preciso riferimento all’uso in insaccati e preparazioni a base di carne.