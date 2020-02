Spreco alimentare, il Pd usa le foto di Matteo Salvini: “non fate come lui”

Un modo decisamente alternativo quello del Partito Democratico per festeggiare la Giornata nazionale contro lo spreco alimentare (era ieri, 5 febbraio): il partito ha infatti pubblicato un video social dove sfrutta l’immagine di Matteo Salvini come “anti” testimonial.

“Non fare come lui, non sprecare cibo per qualche like”, sono questi i titoletti che appaiono dopo una carrellata di immagini che vedono il leader del Carroccio intento ad assaporare cibi di ogni tipo, dalla pizza al cannolo siciliano passando per i manicaretti cinesi d’asporto (che qualche giorno fa ha creato non poca polemica tra gli elettori).

In Italia si sprecano 6,5 miliardi di euro di cibo ogni anno. Troppo. Contrastare le cattive abitudini è un impegno che prendiamo seriamente. Servono educazione al risparmio e buoni esempi. In 30 secondi vi mostriamo il primo da non emulare.@pdnetwork #sprecoalimentare pic.twitter.com/Pi54wkexO9 — Deputati PD (@Deputatipd) February 5, 2020

Il video in questione – che potete vedere qui sopra – è stato pubblicato sulla pagina ufficiale Twitter dei Deputati PD, gestita dal gruppo parlamentare del Partito Democratico alla Camera dei deputati.

“In Italia si sprecano 6,5 miliardi di euro di cibo ogni anno – si legge nella didascalia di accompagnamento al video -. Troppo. Contrastare le cattive abitudini è un impegno che prendiamo seriamente. Servono educazione al risparmio e buoni esempi. In trenta secondi vi mostriamo il primo da non emulare”.