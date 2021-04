Pizza: da Square Enix e Cocciuto la versione in edizione limitata per il videogame NieR Replicant

Continua il connubio fra il mondo videoludico e quello dei sapori. Dopo che lo chef Hirohiko Shoda ha celebrato il gioco Monster Hunter Rise con la ricetta dei dango, ecco che Square Enix decide di promuovere il suo nuovo videogioco NieR Replicant ver.1.22474487139… lanciando la Pizza NierR. ver. Emil. Inoltre tale pizza sarà realizzata da Cocciuto, marchio milanese noto nel settore della ristorazione (la partnership fra Cocciuto e Square Enix LTd. è stata resa possibile grazie al lavoro di Garage Pizza).

Il videogioco uscirà sul mercato il 23 aprile: da quella data e per tutta una settimana nei meni dei tre ristoranti di Cocciuto si potrà ordinare questa pizza in edizione limitata, con tanto del visto di Emil disegnato sui cartoni.

Questi gli ingredienti della pizza che sarà dedicata al Sol Levante:

patate Satsumiamo

ricotta di soia fatta in casa

carpaccio di controfiletto di Wagyu laccato con salsa di miso

cipollotto fresco Negi

chips di alga Nori croccanti

ingredienti segretissimi

Si tratta di materie prime che vogliono celebrare il Giappone, studiati appositamente per dare la carica ai gamer che avranno l’arduo compito di salvare la sorella del protagonista da un terribile male.

NieR Replicant ver.1.22474487139… nasce come la versione aggiornata di NieR Replicant, gioco uscito in precedenza solo in Giappone. Inoltre è il prequel di NieR:Automata. Il protagonista è un giovane molto gentile che vive in villaggio. Nel tentativo di salvare la sorella Yonah, malata gravemente di Necrografia, dovrà partire alla ricerca dei Versi sigillati, portando con sé uno strano volume.

Questa particolare pizza sarà disponibile dal 23 al 30 aprile solamente nei locali Cocciuto, anche se sarà possibile ordinarla anche tramite Uber Eats. Sui contenitori della pizza, poi, troverete un QR code che vi permetterà di usare un filtro Instagram che vi consentirà di farvi delle foto con addosso la maschera di Emil.