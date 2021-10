Squid Game: in Corea del Sud 6-7 ore di coda per comprare i dalgona

I dalgona, i famosi dolci della serie Netflix di Squid Game, vanno a ruba in Corea del Sud: anche 6-7 ore di coda per accaparrarsene uno.

di Manuela 12 Ottobre 2021

Avete presente i dolci dalgona? Quelli diventati famosi a livello planetario grazie alla serie TV Netflix di Squid Game? Ebbene: pare che in Corea del Sud stiano andando a ruba. La gente fa anche 6-7 ore di coda per accaparrarsene uno.

Breve recap sui dalgona per chi non ha ancora visto Squid Game. Nel terzo episodio della serie conosciamo i dalgona (non vi diciamo come, altrimenti spoileriamo troppo). Si tratta di un tipico dolcetto da street food, spesso venduto all’uscita di scuola.

Sono fatti di zucchero caramellato e bicarbonato di sodio. L’impasto viene appiattito e decorato mentre la cialda è ancora calda. Inoltre nell’impasto può anche essere inserito una bastoncino. Le forme impresse sui dalgona sono varie, anche se nella serie Netflix vediamo solo il cerchio, il triangolo, la stella e l’ombrello.

Ai dalgona è abbinato anche un gioco: se i bambini riescono a mangiare la parte esterna senza rompere la figura stampigliata, ecco che ottengono un altro dolce in regalo.

Ebbene, mentre i dalgona stanno spopolando anche all’estero, con Tik Tok che ha anche creato un filtro apposito, ecco che in Corea del Sud non sono da meno: c’è stato un vero e proprio boom di richieste di questi dolci, tanto che i venditori faticano a stare dietro ai clienti. Si parla anche di 6-7 ore di coda per comprarli.

Come potete vedere nel video postato da Repubblica (trovate il link qui sotto), il venditore coreano Lim Chang-joo, che da 25 anni insieme alla moglie vende dalgona, ha dichiarato che è difficile stare al passo con la domanda di dalgona. Non si sarebbero mai aspettati che questi dolci sarebbero diventati così popolari.

Ovviamente è felice sia dell’incremento degli affari, sia del fatto che i dalgona siano diventati famosi anche in altri paesi. Alcuni clienti hanno spiegato di essere andati a comprarli e di essere tornati a casa a mani vuote: troppe 6-7 ore di coda per averne uno. Altri, invece, hanno raccontato che, dopo aver visto Squid Game, hanno ritrovato la voglia di prepararli a casa, cosa che non facevano più da anni.