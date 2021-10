Squid Game: in un ristorante thailandese la sfida del biscotto

In un ristorante thailandese a fine cena si serve un dalgona, il biscotto di Squid Game: chi lo intaglia senza romperlo non paga il conto.

di Valentina Dirindin 25 Ottobre 2021

Nessuna esecuzione a colpi di pistola in vista, state tranquilli: nel ristorante in Thailandia che ha deciso di replicare la sfida di Squid Game con i dalgona protagonisti c’è solo da vincere.

È bastata una puntata del telefilm più visto della storia di Netflix per riportare alla ribalta dei biscotti sud coreani sconosciuti nel resto del mondo. Il gioco – consistente, per i pochi al mondo che ancora non hanno visto Squid Game, nel ritagliare una sagoma da un biscotto senza romperlo – è effettivamente una tradizione coreana.

I bambini, lì, comprano i dalgona, e se riescono a mangiucchiare la parte esterna alla forma senza intaccare l’interno, il venditore dà loro un altro dolcetto in regalo. Venditori che, peraltro, in queste settimane, stanno vivendo di nuova luce riflessa, e all’improvviso vedono lunghe code davanti alle loro pasticcerie, con ore e ore d’attesa per mangiare i comunissimi dalgona.

Potere della tv, verrebbe da dire, o meglio di Netflix, che pare aver dato il via a una vera e propria nuova mania legata all’abilità nell’intaglio di questi biscotti. Così anche in Thailandia, nel ristorante ShobPro di Bangkok, si è deciso di lanciare una sfida alla “Squid Game”: chi riesce a intagliare il biscotto con uno stuzzicadenti senza romperlo può non pagare il conto.