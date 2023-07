Sta per aprire il ristorante – icona di South Park, comprato dai creatori di South Park

di Luca Venturino 31 Luglio 2023

I nostri lettori più informati la conosceranno come la “Disneyland dei ristoranti messicani”: un obelisco rosa shocking – che sorprendentemente, visti i tempi che corrono, non c’entra niente con Barbie – che torreggia sui sobborghi di Denver, Colorado. Casa Bonita, ristorante – icona di South Park, sta per (ri)aprire i battenti. Beh, più o meno. Andiamo con calma: stando a quanto lasciato trapelare, al momento la struttura si trova in uno stato di limbo. I “biglietti” (diversi, notate bene, dalle prenotazioni) sono ottenibili solo attraverso una mailing list a sua volta accessibile dal sito web ufficiale della struttura.

Casa Bonita, il totem di South Park, sta per aprire

La vicenda di Casa Bonita è inevitabilmente legata alla narrazione di South Park, al punto che parte della follia che negli ultimi 26 anni ha contraddistinto il cartone animato pare abbia “bucato” lo schermo e finito per contagiare il ristorante nel mondo reale. Ve la facciamo breve: tanto per cominciare, il nomignolo di “Disneyland dei ristoranti messicani” è principalmente dovuto alla stravagante (per non azzardare un “pacchiana”) quantità di intrattenimenti offerti dalla struttura. Il ristorante è stato parte di una piccola catena ed è passata per diverse proprietà fino ad incagliarsi, nel 2020, tra i rigori della pandemia di Covid.

L’aiuto arrivò nell’estate del 2021 sotto forma di Trey Parker e Matt Stone, creatori di South Park. È bene notare che il ristorante era apparso in un episodio della serie (l’undicesimo della settima stagione, nominato per l’appunto “Casa Bonita”), un cameo che ha donato al locale una risonanza (inter)nazionale, e che pertanto il passaggio di proprietà non suscitò troppa sorpresa anche se, inevitabilmente, l’intera vicenda finì per assumere i connotati del surreale – proprio come una puntata di South Park, per intenderci.

I media a stelle e strisce raccontano di individui che avevano cominciato a visitare Casa Bonita nella speranza di trovarla aperta, con i più appassionati (altro eufemismo) che arrivarono a passare interi fine settimana nel parcheggio nella speranza di essere i primi a varcare le porte della “Disneyland dei ristoranti messicani”. A rendere il tutto ancora più assurdo è la cifra che apparentemente Parker e Stone avrebbero già speso nel tentativo di riportare Casa Bonita agli antichi fasti – più di 40 milioni di dollari, secondo il Times.

La vicenda sta diventando seria: se il loro obiettivo era semplicemente quello di rafforzare il brand di South Park allora perché spendere tutti quei soldi nel restauro? Chiaro, non che i fondatori di una delle serie animate con più successo della storia dell’umanità abbiano necessità di stringere la cinghia, ma la storia rimane comunque animata da un sottofondo di assurdità. Non ci resta che attendere per vedere la fine di questa particolare puntata: prima o poi, il ristorante tornerà a essere al cento per cento funzionante. Parola di Cartman.