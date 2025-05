Stanley Tucci è il nostro miglior testimonial: ecco com’è la nuova serie “Tucci in Italy”

L'attore italoamericano non si stanca di tenere alta la bandiera della gastronomia italica. Tutto ciò che dovete sapere sulla nuova serie già in onda su Disney+.

Ad aprile vi avevamo anticipato il ritorno di Stanley Tucci sul minischermo ancora una volta nelle vesti di ambasciatore della gastronomia italiana. Quello dell’attore italoamericano sembra ormai essere uno scopo di vita: accendere i riflettori sulla cultura culinaria dello Stivale, portandola nei salotti di tutto il mondo. Il format di Tucci in Italy potrà non essere rivoluzionario, ma è apprezzabile lo sforzo di focalizzarsi su cinque regioni specifiche (Toscana, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Abruzzo e Lazio), portando in tavola piatti e storie fuori dall’immaginario collettivo. La docuserie è in onda in Italia dallo scorso 19 maggio; ve ne diamo un assaggio.

Com’è Tucci in Italy

L’attore italoamericano non ci pensa proprio a mollare la (cine)presa sull’eredità gastronomica italiana. La nuova serie Tucci in Italy, prodotta da National Geographic e disponibile in streaming su Disney+ (dove a breve potrete gustarvi anche la quarta stagione di The Bear), è un viaggio attraverso cinque regioni italiane; un progetto che l’attore di Conclave racconta di avere in mente da ormai vent’anni e che vuole spingere telespettatrici e telespettatori stranieri a visitare lo Stivale con uno sguardo diverso, esplorandolo fuori dai sentieri battuti.

Da qui, forse, la scelta di concentrarsi anche su regioni meno note all’estero – come il Trentino-Alto Adige e l’Abruzzo –, oltre ad aree più rinomate come la Toscana, dove lo stesso Tucci ha vissuto. Proprio l’esperienza a Firenze, dice l’attore e regista italoamericano, ha avuto un impatto enorme sulla sua visione della cultura gastronomica italiana: ciò che ha lasciato il segno e che ha voluto portare sullo schermo è la diversità del Paese, dove i piatti cambiano significativamente da un posto all’altro.

Da ogni episodio aspettatevi dunque il racconto e l’esperienza di ricette variegate, preparate da autentiche famiglie locali e condivise con la gente del posto. La più grande certezza della serie: le inarrestabili esclamazioni di stupore di Tucci a ogni nuovo piatto scoperto.