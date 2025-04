Stanley Tucci lancia una nuova serie TV sul cibo italiano

Il viaggio di Stanley Tucci alla scoperta e per la divulgazione del Bel Paese prosegue con un nuovo capitolo: la serie-documentario Tucci in Italy, prodotta da National Geographic e in onda sull’omonimo canale dal 18 maggio. Il regista e attore italoamericano non ha smesso un attimo di portare sullo schermo (e non) la cultura dello Stivale, in primis attraverso la cucina; ricordiamo che c’è anche il suo zampino nella cena italiana organizzata lo scorso febbraio per i reali inglesi. La nuova serie in partenza il prossimo mese su NatGeo non fa altro che rafforzare lo stesso concetto.

Tucci in giro per lo Stivale

Niente di nuovo, almeno dall’anteprima, nel format proposto dal canale giallo-nero insieme al pezzo grosso italoamericano del cinema statunitense. Già nel 2021-2022 l’attore aveva portato il pubblico del piccolo schermo a spasso per lo Stivale con la docuserie Stanley Tucci: Searching for Italy, con lo stesso concetto di base: per comprendere una cultura (ancor più quella italiana), bisogna passare dal cibo.

Qualche anno dopo, rieccolo nelle vesti di conduttore-assaggiatore per Tucci in Italy, la nuova serie TV che si propone lo stesso obiettivo: “Credo che il modo miglior per capire cosa rende un Paese e il suo popolo unici sia attraverso il cibo”, afferma nel trailer condiviso sui social, “e ciò vale in Italia più che in qualunque altro posto“. Un viaggio che punta a scoprire gli ingredienti, le consistenze, le ricette che danno forma al carattere di ogni regione del nostro Paese.

Ci viene il dubbio che Tucci in Italy non sia l’evoluzione di The Heart of Italy, annunciato a fine 2023 ma mai realmente andato in onda. La nuova serie prodotta da National Geographic sarà trasmessa sull’omonimo canale dal 18 maggio e in streaming dal giorno seguente su Disney+ e Hulu.