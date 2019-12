Star Wars: ecco il Millennium Falcon gelato

Per festeggiare l’arrivo dell’ultimo capitolo della saga di Star Wars arriva anche il Millennium Falcon versione gelato.

A produrlo è la Nestlè, che ha realizzato un classico biscotto gelato ripieno di gelato gusto vaniglia a forma della celebre nave spaziale di Han Solo e Chewbacca. Tutto pur di cavalcare l’onda promozionale di quello che potrebbe essere davvero l’ultimo film di una serie che, in termini di gadgets, ha dato più di ogni altra nella storia. Il nuovo gelato dunque celebra l’arrivo nelle sale dell’attesissimo “Star Wars: L’Ascesa di Skywalker”, e lo fa strizzando l’occhio prima di tutto ai bambini, diventati il principale target della saga dopo l’acquisto del marchio da parte della Disney.

Ora però calmatevi, fan di Star Wars e compagnia bella: purtroppo il gelato Millennium Falcon è disponibile solo negli Stati Uniti, e non abbiamo idea se un giorno la Forza lo porterà anche qui da noi. Quindi, a meno che non abbiate in programma un viaggio a New York per le festività natalizie, dovrete accontentarvi dei mille mila gadget arrivati sul mercato italiano, come il set di pentole da cucina che, prevedendo l’isteria collettiva per il film campione di incassi, vi avevamo proposto tra gli acuisti natalizi da non perdere.

[Fonte: Movie Plyer]