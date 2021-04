Starbucks apre a Firenze, è il primo in Toscana e il dodicesimo in Italia

Lo avevamo già annunciato un mese fa ma l’apertura restava incerta per via delle pandemia. Ieri, 26 aprile, ha ufficialmente aperto i battenti, a Firenze, il primo Starbucks toscano, il dodicesimo in Italia. Il locale si trova all’interno del centro commerciale I Gigli, a Campi Bisenzio.

Gestore del bar sarà Percassi, partner licenziatario unico per l’Italia. Lo Starbucks fiorentino, che creerà 15 posti di lavoro, ha una superficie totale di 160 mq, tutti su un piano unico, con 55 posti a sedere e uno spazio esterno privato che permette altre 25 sedute.

“Siamo entusiasti di far approdare la Starbucks Experience a Firenze e di diventare parte della comunità locale – sottolinea in una nota Vincenzo Catrambone, general manager Starbucks presso Percassi -. Le nostre priorità sono e continueranno ad essere la sicurezza e il benessere dei nostri clienti e dei nostri partner. Il team sta infatti seguendo scrupolosamente le ultime indicazioni fornite dalle autorità governative e sanitarie per garantire la sicurezza di tutti”.

Fonte: La Repubblica