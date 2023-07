Starbucks apre il terzo store a Firenze, e toccherà anche a Livorno

di Chiara Cajelli 3 Luglio 2023

Sono già tre gli Starbucks in Toscana: il primo fu aperto a Firenze nell’aprile 2021 all’interno del centro commerciale I Gigli, e poi l’inarrestabile corsa per altri store in punti nevralgici della zona. Appena aperto il terzo a Firenze, nella galleria del sottopassaggio della stazione di Santa Maria Novella. Ebbene, si sta progettando anche l’apertura a Livorno: sarebbe il quarto Starbucks della regione e sarà inaugurato nei prossimi mesi.

LEGGI ANCHE Starbucks vieta le decorazioni per il Pride Month, e i dipendenti scioperano

Il nuovo Starbucks a Firenze

Lo store sarà in via Cerretani e si estende su una superficie di 200 metri quadrati, offrendo oltre 40 posti a sedere. Sarà ben inserito nel contesto architettonico, tanto che riprenderà le tinte cromatiche della cattedrale vicinissima e manterrà le strutture già esistenti. Saranno rispettati archi, volte e soffitti con travi di legno, e per lo stile hanno scelto un artwork a tema botanico. Soprattutto, il nuovo Starbucks a Firenze garantirà 31 nuovi posti di lavoro. Matteo Morandi, amministratore delegato di Starbucks Italy: “Siamo entusiasti, questa apertura rafforza il nostro impegno a continuare la crescita in Italia.

La corsa al 36esimo Starbucks in Italia

In partnership con il gruppo Percassi, e con un investimento importante anche se le cifre precise non sono pervenute, dai vertici di Starbucks Italia arriva una dichiarazione: “entro fine anno arriveremo ad aprirne 36 come da piano, e il prossimo sarà a Bari a fine luglio”. Sono le parole di Vincenzo Catrambone, general manager di Starbucks Italia, che aggiunge: “sin dal suo ingresso, nel 2018, nel mercato italiano, la partnership tra Starbucks e Percassi ha portato lo storico marchio americano nei luoghi più belli della nostra penisola, con l’obiettivo di rendere i dipendenti, i clienti e il caffè gli elementi cardine dell’azienda”.

Fonte: t24