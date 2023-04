Starbucks: clienti denunciano un certo effetto lassativo del nuovo caffè all’olio di oliva

di Manuela Chimera 4 Aprile 2023

A quanto pare, il nuovo caffè Oleato di Starbucks, quello all’olio di oliva, sta avendo degli insospettabili effetti collaterali. Molti clienti, infatti, stanno segnalando e denunciando in massa che il caffè all’olio di oliva di Starbucks ha un leggerissimo effetto lassativo. Il che va benissimo, suppongo, per chi soffre di stipsi, forse un po’ meno bene per tutti gli altri.

Starbucks, il caffè all’olio d’oliva è lassativo?

Qualche tempo fa Starbucks aveva annunciato orgoglioso l’avvento sul mercato del suo nuovissimo caffè a base di olio d’oliva. Diciamo che già al momento dell’annuncio del lancio, i clienti non erano stati proprio entusiasti: va bene usare l’olio di oliva per condirci l’insalata, ma nel caffè anche no, grazie.

Comunque sia, il caffè Oleato ha fatto finalmente il suo debutto in alcuni locali selezionati. I fan di Starbucks, nonostante le perplessità iniziali, hanno deciso di assaggiarlo, salvo rendersi conto che il gusto era l’ultimo dei loro problemi. Il problema, infatti, era trovare un bagno al più presto dopo aver bevuto il caffè.

Un utente su Twitter ha esplicato quale sia la questione di fondo: “Apparentemente @Starbucks pensa che io abbia bisogno di aiuto per andare di corpo con questo #caffè #oleato. Aggiungi dell’olio di oliva nella tazzina mattutina nel caso non stesse già transitando in me alla velocità della luce”. Un altro utente, invece, è stato ancora più chiaro :“Oleato di Starbucks è un lassativo legit”.

E non sono stati solo i clienti a sottolineare l’effetto collaterale. Anche un dipendente di Starbucks ha richiamato l’attenzione sul problema tramite un thread su Reddit, spiegando che diversi colleghi avevano avuto urgentemente bisogno di un bagno dopo aver assaggiato la nuova bevanda.

Lauren Manaker, dietista e autrice di diversi libri, ha spiegato che l’olio d’oliva può effettivamente avere un leggero effetto lassativo su alcune persone. Quando poi l’olio di oliva viene combinato con la caffeina, ecco che la peristalsi intestinale potrebbe velocizzarsi un tantino a causa di questa combo. Se si soffre di stipsi, questo non è un grosso problema. Ma per chi ha una peristalsi normale o già accelerata di suo, ecco che forse il nuovo caffè non è proprio l’ideale. A meno di non avere un bagno a portata di mano.

Quindi se non soffrite di stipsi, occhio a questa nuova linea di bevande che comprende caffè col latte, cold brews e espresso shakerato e ghiacciato. In tutti, infatti, è presente un bel cucchiaio di olio extravergine d’oliva Partanna.