Starbucks lancia Oleato, linea di caffè all’olio extravergine di oliva

di Luca Venturino 22 Febbraio 2023

Lo dobbiamo ammettere – quando Howard Schultz, il CEO di Starbucks, annunciò con fare misterioso una piccola rivoluzione ispirata da un viaggio in Italia non ci aspettavamo di certo di trovarci a dover fare i conti con del caffè con dell’olio extravergine di oliva. D’altro canto, è bene notare che il legame tra il colosso a stelle e strisce e la tradizione dello Stivale è ben profondo: la leggenda vuole che lo stesso Schutlz, durante una visita negli anni ’80 nel Bel Paese, ebbe l’idea che lo portò ad aprire 36 mila negozi in tutto il mondo. Unire a una formula che già ha le sue radici nell’esperienza del caffè di quartiere vissuta nei bar italiani un ulteriore principe della cucina nostrana – l’olio extravergine d’oliva, per l’appunto – pare quasi una naturale evoluzione; un’evoluzione chiamata Oleato.

Ok, ma cos’è Oleato?

In parole povere, si tratta di una linea di bevande a base di caffè – caffè Arabica Starbucks, a mettere i puntini sulle i – emulsionato con un cucchiaio di olio extravergine d’oliva di alta qualità spremuto a freddo. Un connubio sorprendente, non c’è ombra di dubbio, ma anche – nel bene e nel male – innovativo. Il gusto? “Esuberante, morbido, vellutato, delicatamente dolce” racconta una nota stampa. Curiosi? Noi un po’ sì, lo ammettiamo.

“Durante il mio primo viaggio a Milano nel 1983 sono rimasto affascinato dal senso di comunità, dalla connessione umana e dalla passione per il caffè che ritrovavo nei bar della città” ha commentato Howard Schultz. “Sono tornato da questo viaggio pieno di ispirazioni, con il desiderio di ricreare negli Stati Uniti la stessa passione per il rituale del caffè. Oggi, come 40 anni fa, avverto quella stessa ispirazione: Oleato ha aperto i nostri occhi su una serie di inedite possibilità e su un modo rivoluzionario di assaporare il piacere quotidiano del caffè”.

Il debutto e le bevande disponibili

La linea verrà lanciata in tutti gli store italiani a partire da oggi, mercoledì 22 febbraio; e nei mesi a venire verrà introdotta in mercati selezionati di tutto il mondo – dagli Stati Uniti in primavera fino a Giappone, Medio Oriente e Regno Unito. Tre le proposte principali: Oleato Caffè Latte, un espresso Starbucks Reserve unito a un’emulsione di cremosa bevanda vegetale a base di avena e olio extravergine d’oliva; Oleato Golden Foam Cold Brew, con il caffè estratto a freddo, e Oleato Iced Shaken Espresso, leggermente addolcito e arricchito da note di nocciole testate e da un’emulsione vegetale di avena e olio extravergine di oliva.

Non mancherà per di più l’opzione di personalizzare la propria bevanda con una dose (ossia, per intenderci, un cucchiano) di olio extravergine di oliva che verrà montata, shakerata o miscelata; o in alternativa con l’aggiunta della Golden Foam, schiuma dorata per guarnire tanto le bevande calde quanto quelle fredde.

Saranno cinque, infine, le bevande Oleato disponibili presso le Starbucks Reserve e in debutto oggi stessso presso la Starbucks Reserve Roastery di Milano: Oleato Caffè Latte; Oleato Iced Cortado, che vede l’aggiunta di bitter all’arancia e sciroppo Demerara; Oleato Golden Foam Cold Brew con sciroppo di vaniglia e schiuma fredda con olio extravergine d’oliva; Oleato Deconstructed dove l’olio è abbinato a una spruzzata di limone e Oleato Golden Foam Espresso Martini, con vodka e sciroppo di bacche di vaniglia.