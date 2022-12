Starbucks Corea apre uno store ispirato al teatro Kyundong 1960

di Manuela Chimera 13 Dicembre 2022

Se vi trovate in Corea, sappiate che qui Starbucks ha aperto uno store che si ispira direttamente al teatro Kyungdong 1960. Si tratta del quinto community store aperto nel paese (in realtà le sedi totale sono più di 1.750 in tutto il paese, suddivise in 78 città e ci sono cinque community store: il primo è stato aperto nel 20154) ed è stato subito soprannominato Kyundong 1960 in quanto il design degli interni si basa proprio sullo storico teatro ormai chiuso da tempo.

Starbucks Corea e il ristorante ispirato a un teatro

Come potete vedere nelle foto, l’interno di questo ristorante Starbucks è stato ricreato partendo dal vecchio teatro. I posti sono disposti su gradinate, con tanto di sedute e tavolini tutti direzionati nello stesso verso come se fossero i posti a sedere di un teatro o di un cinema. In pratica il sogno di tutti noi che al cinema fanno cadere costantemente pop corn e patatine e che non sanno mai dove mettere contenitori e bicchieri: se avessimo un tavolino davanti al sedile sarebbe perfetto!

Lo Starbucks Kyungdong 1960 dovrebbe aprire i battenti giovedì 15 dicembre. Il locale si presenta suddiviso su due piani: con una superficie di 850 mq, ha una capienza di 143 posti, con ingresso a doppia porta che è quello della costruzione originale. Dall’ingresso si arriva al centro del ristorante, dove, al posto del palcoscenico centrale, c’è il bancone. Come dicevamo, i posti sono posizionati su gradinate e guardano tutti nella stessa direzione, ovvero verso il bancone del bar. Esattamente come essere a uno spettacolo teatrale.

L’originale teatro Kyundong era stato costruito negli anni Sessanta, ma venne chiuso nel 1994. Il ristorante ha deciso di conservare l’architettura e i materiali originali del vecchio teatro, modificati con tocchi di elementi di design retrò e moderni.

Jeonghyun Sohn, CEO di Starbucks Corea, ha spiegato che questo store rappresenta un punto di incontro molto amato dalla gente del posto, nonché un momento di crescita per l’azienda e la comunità locale. La speranza è quella di riuscire a creare occasioni importanti per i clienti di tutte le generazioni, contribuendo anche a rivitalizzare il mercato tradizionale.

In effetti, nelle rinnovate vesti del teatro, ecco che Starbucks ha promesso che qui verranno organizzati regolarmente spettacoli culcutali e musicali ad opera di artisti locali, in modo da migliorare anche l’esperienza dei clienti. Inoltre Starbucks ha annunciato anche che donerà circa 25 centesimi di dollaro per ogni articolo acquistato presso il Community Store presso la Korean Commissions for Corporate Partnership per ripristinare e modernizzare le infrastrutture del vecchio mercato di Kyundong.