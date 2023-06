Starbucks ha un problema con le nuove bevande fruttate: si separano troppo velocemente

Le nuove bevande fruttate e rinfrescanti lanciate da Starbucks non convincono per niente gli utenti: si separano troppo velocemente

di Manuela Chimera 30 Giugno 2023

Diciamo che Starbucks di recente sembra non azzeccarne una per quanto riguarda le sue nuove bevande. Quelle con l’olio di oliva, oltre a problemi di gusto, aveva scatenato terremoti intestinali in diversi clienti. E adesso anche le nuove bevande fruttate rinfrescanti ed estive stanno venendo pesantemente criticate. In pratica qui il guaio è che queste bevande si separano troppo velocemente.

Lo potete vedere nelle foto: sopra è come sono pubblicizzate, sotto è come diventano dopo pochi minuti.

Starbucks e le bevande fruttate che si separano subito

Le bevande in questione sono le nuove Frozen Lemonade Starbucks Refreshers. Disponibili al gusto fragola, frutto della passione, ananas, dragonfruit e mango, queste bevande sono presenti nel menu permanente di Starbucks dal 27 giugno.

Come sempre accade in questi casi, i fan di Starbucks si sono affrettati a ordinarle e assaggiarle, ma con grande sconcerto di tutti queste bevande si sono rivelate essere una grande delusione. Il problema non è il gusto, quando il fatto che le bevande tendono a separarsi dopo pochi minuti che sono state preparate.

Nelle immagini pubblicitarie di Starbucks le bevande appaiono omogenee, quasi come se fossero dei frullati. Solo che nelle foto degli utenti postate in rete si vede che queste bevande, in realtà, dopo pochi minuti dalla preparazione si separano: in basso rimane la parte liquida, mentre in alto si forma uno strato spesso e congelato. E la cosa sta scontentando tutti.

Un cliente, più precisamente quello che ha postato la foto qui sopra su Reddit, ha spiegato che la sua bevanda si è separata in meno di 3 minuti. Per questo motivo non la comprerà mai più.

Ma perché le bevande si comportano così? Sono stati gli stessi dipendenti di Starbucks a risolvere l’arcano. Queste bevande non contengono lo sciroppo usato solitamente come base da Starbucks, quello utilizzato per emulsionare, per esempio, i Frappuccini. Non avevndo alcun emulsionante, ecco che la bevanda tende a separarsi dopo pochi minuti.

Secondo questi dipendenti questa è stata una decisione voluta intenzionalmente da Starbucks. Queste bevande fruttate sono state pensate per essere sorseggiate subito, senza alcun tipo di emulsionante. Tuttavia sia i clienti che i dipendenti si stanno trovando in difficoltà con tali bevande.

I dipendenti hanno spiegato che se si vuole ridurre al minimo l’effetto di separazione, bisogna bere immediatamente le bevande. Inoltre, sempre per lo stesso motivo, è bene ordinarle di persona e non tramite l’app. Se ordinate con l’app, infatti, il tempo trascorso fra l’ordine e il ritiro, per quanto rapido sia, non lo è abbastanza per evitare che il prodotto si separi.

