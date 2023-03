Starbucks: il web preoccupato per l’ordine di Pedro Pascal, un espresso da sei tazzine sarà troppo?

di Manuela Chimera 1 Marzo 2023

Pedro Pascal, ma cosa ci combini? L’attore di The Mandalorian, l’Oberyn Martell di Game of Thrones e il Joel di The Last of Us sta facendo preoccupare il web a causa del suo consumo di caffeina. L’attore, infatti, è stato avvistato mentre usciva da un Starbucks con in mano il suo bicchierone di caffè. Qualcuno ha deciso di ingrandire il dettaglio dell’ordine di caffè presente sul bicchiere ed è saltata fuori una combo con una quantità assurda di caffeina. Un espresso da sei tazzine, in effetti, è un tantino eccessivo.

Pedro Pascal, ma quanto caffè di Starbucks bevi?

Tutto è iniziato quando un fan ha sorpreso Pedro Pascal mentre usciva da uno Starbucks di New York. L’attore si è prestato a delle foto e a un video con i fan, video poi postato su TikTok. In esso vediamo l’attore mentre, sorridente, si appresta ad autografare una action figure del Mandaloriano, il suo personaggio nella serie The Mandarlorian.

Fini qui tutto ok. Solo che i fan sono stati attirati da un dettaglio particolare nel video: ingrandendo l’immagine, infatti, è stato possibile esaminare nel dettaglio l’ordine fatto dall’attore.

Pascal aveva ordinato un Iced Quad (Quadruple) Espresso. Inoltre nelle note dell’ordine si vede che ha chiesto di servire la bevanda in una “Venti Cup”, aggiungendoci del ghiaccio. Ma la vera particolarità sta in quella nota “sei tazzine di caffè”, non le quattro con cui questa tipologia di bevanda viene di solito preparata.

In pratica Pedro Pascal ha chiesto un bicchierone di caffè Espresso con ghiaccio contenente sei tazzine e non quattro, aumentando così decisamente la dose di caffeina assunta. Sotto al video non sono mancati commenti ironici: c’è chi sosteneva che una tale quantità di caffeina gli servisse per portarsi sulle spalle il mondo intero e tutto il fandom ogni santo giorno, mentre qualcun altro ha chiesto quanta tachicardia gli fosse venuta. Altri, ancora più direttamente, gli hanno fatto notare che sei tazzine erano troppe e che metteva così a rischio il suo cuore.

Anche Lauren Manaker, dietista che collabora con Eat This, ha spiegato che, effettivamente, se uno beve tutta quella dose di caffeina in una sola volta, ecco, è un po’ esagerato. Tuttavia Manaker ha anche ammesso che bisogna vedere se, davvero, Pascal abbia bevuto tutto il bicchierone in una sola volta. Questo perché è anche possibile che abbia poi condiviso la bevanda con altri. O che abbia anche deciso di tenerla in frigo e bersela in un paio di giorni (c’è anche chi fa così).

Una dose standard dell’espresso di Starbucks contiene 75 milligrammi di caffeina. Quindi la bevanda ordinata da Pascal arriverebbe a circa 450 milligrammi, 50 grammi in più del quantitativo giornaliero di caffeina ritenuto sicuro dalla comunità medica. In pratica bere quel caffè equivale a scolarsi quattro Red Bull tutte in una volta.

Ecco qui il video di TikTok dove si può vedere Pedro Pascal con il suo caffeinico ordine da Starbucks: