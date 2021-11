Starbucks: in arrivo quattro nuove tazze per il Natale 2021

Starbucks è pronto a lanciare quattro nuove tazze dedicate al Natale 2021. E pare che arriveranno anche qui in Italia.

di Manuela 4 Novembre 2021

Tutti pronti per le nuove tazze di Starbucks dedicate al Natale 2021? Si tratta di quattro nuove tazze disponibili da giovedì (dovrebbero arrivare anche in Italia).

Secondo quanto riferito da un comunicato stampa dell’azienda, da adesso e fino a Natale le bevande calde verranno servite in una delle quattro nuove tazze festive che, parola di Starbucks, sono state “confezionate come regali per le vacanze”.

Come potete vedere, in effetti il design delle tazze natalizie di quest’anno è tutto dedicato ai tradizionali motivi di Natale: abbiamo la carta da regalo, i nastri su una confezione regalo, le luci natalizie e anche un bastoncino di zucchero.

Suzie Reecer, direttore creativo associato di Starbucks, ha spiegato che l’azienda voleva che queste vacanze fossero magiche, calde e inclusive. L’obiettivo è quello di portare gioia ad ogni cliente.

Per quanto riguarda le novità relative alle bevande natalizie di quest’anno, la prima di cui si ha notizia è il biscotto ghiacciato al latte di mandorle. Si tratta della prima bevanda natalizia che Starbucks propone senza latte vaccino.

La bevanda, infatti, è composta da uno sciroppo al gusto di biscotto, da caffè espresso e da latte di mandorle. Dopo essere stata mescolata e agitata viene servita col ghiaccio. Se vi state chiedendo il perché di una bevanda fredda in vista dell’inverno, è presto detto: Starbucks sta rispondendo alle richieste dei clienti. Nell’ultimo trimestre, infatti, il 75% delle sue vendite totali è stato rappresentato proprio da bevande fredde.

Nel menu tornano poi voci tradizionali come la moka alla menta, il latte caramello brulée e la moka al cioccolato bianco tostato. Dovrebbero tornare, poi, anche altre prelibatezze come i biscotti a forma di pupazzo di neve.

