Starbucks lancia con Samsung gli accessori high tech a tema caffè

Questa potrebbe essere una delle collezioni del secolo. Certo, sempre se amate Starbucks e avete un cellulare Samsung. In pratica Starbucks e Samsung hanno avviato una collaborazione per creare una serie di accessori high tech a tema caffè, cosa che, a quanto pare, sta facendo sbrilluccicare gli occhi di tutti i fan di Starbucks (in teoria questi accessori potrebbero piacere anche a tutti coloro che hanno apprezzato la prima collezione di NFT targata Starbucks).

Non esaltatevi troppo, però: per qualche motivo al momento questi accessori sono disponibili solamente nella Corea del Sud. Il pezzo più simpatico della collezione è di sicuro il porta Galaxy Buds realizzato a forma di tazzina di caffè, con tanto di logo di Starbucks.

Altri accessori divertenti sono le cover per gli smartphone: particolarmente simpatica quella con ricevuta di Starbucks allegata. Il tutto con buona pace della Apple che, in precedenza, aveva realizzato una collaborazione con gli U2 mettendo un loro intero album sugli iPod e creando uno speciale iPod dedicato agli U2, ma vuoi mettere con Starbucks?

Chi ha dato un’occhiata più da vicino a questi accessori, ha spiegato che la custodia a forma di tazzina di caffè per i Galaxy Buds va bene per diversi tipi di auricolari, tipo i Galaxy Buds 2, i Galaxy Buds Pro e anche i Galaxy Buds Live. Ma qui dentro gli AirPod non ci stanno.