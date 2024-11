Starbucks lancia il suo panettone, con un grande lievitista

Chi? Starbucks, in collaborazione con la pasticceria artigianale Italo Vezzoli. Cosa? Un panettone. Dove? In tutta Italia, e più precisamente in tutti i punti vendita della sirena a due code. Quando? Fin da subito, stando a quanto promesso dal comunicato stampa. Perché? “Per celebrare al meglio il Natale”.

È ben risaputo che su queste pagine il lievitato natalizio per eccellenza (e non ce ne voglia il team pandoro) è un argomento che prendiamo molto sul serio. Stupisce e intriga, dunque, leggere della nuova trovata del colosso del caffè: diamoci un’occhiata.

Com’è il panettone di Starbucks?

Il Panettone Toffe Twist – questo il nome di battesimo – è stato, come accennato in apertura di articolo, ideato in esclusiva per Starbucks da Italo Vezzoli nel suo laboratorio in provincia di Bergamo.

L’idea, stando a quanto lasciato trapelare dall’azienda a stelle e strisce, è stata quella di sviluppare un’edizione speciale in coerenza con le bevande della campagna natalizia di casa Starbucks, come il Toffee Nut Latte e il Caramel Waffle latte.

Lievitazione naturale, senza conservanti, animo composito da un mix di cioccolato al caramello e cioccolato fondente. La copertura è invece in cioccolato al latte punteggiato da arachidi sabbiate e caramellate, che aggiungono struttura e croccantezza al morso.

Il panettone è innestato, come di consueto, in uno scrigno cartaceo, per l’occasione realizzato con materiale riciclato. “L’inconfondibile stile di Starbucks abbraccia così il meglio della tradizione e dell’innovazione dolciaria Made in Italy”, si legge nel comunicato stampa: non possiamo promettervi, però, che farà capolino nella nostra classifica dei migliori panettoni artigianali.

Non resta che discutere delle più pratiche norme operative, dunque. Il Panettone Toffe Twist fa il suo approdo in Italia per festeggiare il Natale: pesa un chilogrammo ed è disponibile per l’acquisto, come anticipato, in tutti gli store di Starbucks disseminati per lo Stivale. Il prezzo? 44 euro.