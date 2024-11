La classifica del panettone di Dissapore 2024 sta arrivando

Allievi che superano i propri maestri e altresì precettori che restano in vetta, inossidabili, tra i 30 migliori panettoni artigianali secondo Dissapore. Vecchie e nuove scuole che si posizionano, alternandosi, in una classifica che si fa trendsetter non solo del grande lievitato, sempre più destagionalizzato, ma della pasticceria italiana. Perché il panettone è la cartina al tornasole della capacità del lievitista, che sia pasticcere di formazione e di fatto, gelatiere geek o pizzaiolo dal contemporaneo impasto. Per non parlare del pandoro, poi, che ancor più spaventa il professionista del lievitato si ritrovi, volente o nolente, a confrontarsi con la nostra inesorabile giuria.

La giuria e il panel test di Dissapore per il panettone (e il pandoro) artigianale del 2024



Con più rigore del consueto e una ricerca di “new entry” da testare iniziata in concomitanza con la scorsa edizione, abbiamo definito l’ultracentenaria selezione, affinando e rimpolpando sulla base di assaggi e soffiate, classifiche passate e novità in corso nei laboratori della Penisola. Il test si svolgerà, esattamente come l’anno passato, negli spazi di Mercato Centrale Torino, che garantisce a noi e agli stessi lievitisti le migliori condizioni per lo stoccaggio e la conservazione di panettoni e pandori, dal momento dell’arrivo all’assaggio, che si svolge come si dovrebbe: un lievitato alla volta, con le giuste pause, assolutamente alla cieca e al tiepido.

Che nessuno paghi o abbia mai pagato per essere inserito in classifica non dovremmo specificarlo, ma le cronache recenti ci costringono a farlo. Siamo e restiamo totalmente indipendenti: i nomi dei vincitori li scopriamo dopo il panel test, incrociando codici e nomi, grandi o piccole firme, e ne prendiamo atto trascrivendo risultati e commenti, che poi condividiamo con i lettori.

La giuria è composta dai nostri redattori più esperti in materia: Massimo De Marco, Rossella Neri, Dario De Marco, Elena Bellusci e Chiara Cavalleris, con Stefania Pompele a coordinare il panel. I lavori dureranno tre giorni in tutto, da venerdì 22 a domenica 24 novembre.

L’evento finale a Mercato Centrale Torino

Quale sarà il miglior panettone artigianale? Quale il miglior pandoro? Chi vincerà il premio dedicato al lievitista emergente? Se vi state chiedendo quali panettoni acquistare e avete una certa premura, vi rimandiamo alle scorse classifiche: Luca Rubicondo portò a casa l’oro, Enrico Murdocco (Tellia) fu giudicato astro nascente e Daniele Scarpa di Caffè Pasticceria Nelly’s portò a casa il primo premio per l’arditissimo tradizionale di Verona.

Per guardare al futuro, invece, vi toccherà aspettare fino al 30 novembre, data in cui nell’ambito di un grande evento dedicato al panettone proclameremo i vincitori del 2024. Sarà una festa dall’impronta profondamente gastronomica, allestita nel panoramico secondo piano di Mercato Centrale Torino (Spazio Fare) e resa possibile dagli sponsor di quest’anno: Le Piantagioni del Caffè, Molino Dallagiovanna e Radoff.

Potete essere con noi, iscrivendovi gratuitamente su Evenbrite.