Starbucks lancia la sua bevanda energetica: arriva Baya Energy

Tutti pronti per l'avvento in commercio della nuova bevanda energetica targata Starbucks? Si chiamerà Baya Energy, ma di cosa saprà?

di Manuela 27 Gennaio 2022

Anche Starbucks ha deciso di lanciarsi nel settore delle bevande energetiche e per farlo ha lanciato la nuova linea Baya Energy: si tratta di bevande al gusto di frutta con la caffeina alla base che fornisce il giusto livello di energia.

Baya Energy sarà disponibile nei supermercati, nei minimarket, nei negozi di alimentari, nelle stazioni di servizioni e sui rivenditori online in tre differenti gusti:

Raspberry Lime

Mango Guava

Pineapple Passionfruit

Una lattina di Baya Energy da 12 once (circa 354 ml) conterrà 160 mg di caffeina. Rispetto, per esempio, alla lattina di analoghe dimensioni del RockStar Original Energy Drink contiene un po’ meno caffeina: quest’ultima ne contiene 180 mg. Tuttavia vanta meno calorie: la RockStar ha 200 calorie, mentre Baya Energy solo 90.

Paragonando, poi, la lattina di Baya Energy a un classico caffè nero di Starbucks da 350 ml circa, ecco che quest’ultimo contiene 193 mg di caffeina, ma solo 4 calorie.

Baya Energy riesce a ottenere l’effetto stimolante della caffeina utilizzando bacche e chicchi di caffè, non guaranà o ginseng come fa nella sua linea di caffè espresso Doubleshot (questi stimolanti sono presenti anche in altre bevande energetiche come Red Bull e Monster). Inoltre il tutto è addizionato con 90 mg di vitamina C.

Tutti e tre i gusti contengono anche come ingredienti:

acqua gassata

concentrato di succo d’uva bianca

beta carotene

estratto di chicchi di caffè verde

zucchero di canna (22 grammi)

Il costo di una lattina è di 3 dollari. Inoltre a partire dal 1 marzo, Baya Energy si troverà in vendita anche nelle caffetterie Starbucks negli Stati Uniti. Il marchio Baya Energy è stato sviluppato grazie alla North American Coffee Parnership, una joint venture fra Starbucks e PepsiCo, la quale possiede già bevande energetiche come Mountain Dew Amp, No Fear e RockStar.