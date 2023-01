Starbucks nel centro di Roma: la location è top secret, ma si cerca personale

Starbucks sta per approdare nel centro di Roma: la conferma è arrivata in maniera indiretta da un annuncio per la ricerca del personale.

di Luca Venturino 27 Gennaio 2023

Non si sa bene dove e non si sa troppo bene quando, ma l’approdo – in una maniera o nell’altra – è certo: Starbucks sta per arrivare anche nel centro della Citta Eterna. Ne siamo certi? Assolutamente sì: la conferma è arrivata negli ultimi giorni in maniera indiretta da Percassi, la stessa azienda che si occupa di sviluppare in franchising la rete nel contesto italiano di noti marchi esteri del calibro di Victoria’s Secret, Lego e lo stesso Starbucks. Cosa intendiamo per “maniera indiretta”, volete sapere? È molto semplice, in realtà: difficile dire se si tratti di una innocua (ma un pochino grossolana) svista o del semplice desiderio di voler aprire una nuova attività in piena corsa, ma di fatto Percassi ha pubblicato su LinkedIn un annuncio di ricerca personale per il nuovo locale in quel di Roma.

Una destinazione conosciuta e un nuovo approdo top secret

“Starbucks continua a crescere e una delle sue prossime tappe sarà proprio a Roma, dove apriremo a breve un nuovo accogliente store in centro” si legge nel post in questione. L’annuncio è piuttosto ampio, e di fatto si rivolge a baristi, store manager e perfino assistant store manager, che come brevemente accennato qualche riga più in su andranno a essere impiegati tanto nel nuovo locale che in quello aperto la scorsa primavera all’outlet di Castel Romano. Eh sì, perché d’altronde la sirena verde del colosso del caffè non è certo un’estranea nel contesto della capitale italiana, tanto che dopo l’apertura datata aprile 2022 nel sopracitato outlet si vociferava di un “secondo episodio” presso la zona della stazione Termini.

Proprio quest’ultima, infatti, potrebbe essere la location del nuovo store nel centro cittadino, anche se a onore del vero la lista degli indiziati è piuttosto lunga: si è più volte parlato, ad esempio, della zona di piazza San Silvestro o ancora di quella di piazza Venezia, ma l’approdo presso la stazione Termini, considerando il suo posto strategico dal punto di vista dei flussi di passaggio, rimane molto quotato.

I piani alti dell’azienda, nel frattempo, stanno facendo del loro meglio per non lasciare trapelare alcun dettaglio: “Siamo sempre alla ricerca di nuove sedi e opportunità per portare l’esperienza Starbucks ai clienti in Italia” ha spiegato un portavoce della sirena verde “ma al momento non abbiamo notizie da condividere su piani specifici su Roma”. A far da determinante, con ogni probabilità, sarà la disponibilità degli spazi: le caffetterie Starbucks hanno di solito bisogno di superfici ampie, come dimostra il caso di Castel Romano (200 metri quadri e 40 posti a sedere).