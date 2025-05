Stash dei The Kolors apre una focacceria a Capri

Il frontman campano della movimentata band porta in Italia un format tutto italiano, ma nato in Inghilterra.

Invece di aspettarci a Mykonos come canta nel suo ultimo tormentone, Stash dei The Kolors ci attende a Capri, dove ha appena inaugurato la prima sede italiana di Focaccia Factory. Il progetto, nato a Londra per mano del suo amico di infanzia Giuseppe Aprovidolo, sbarca ora anche nella celebre piazzetta dell’elegante isola partenopea. Il format è intuitivo e popolare come i tormentoni della band: focacce ripiene, dai nomi ispirati alle grandi firme della letteratura.

Il nuovo locale di Stash

Il primo salto dal palco al bancone il frontman dei The Kolors lo ha fatto tempo addietro, con l’apertura di un locale pop di mare sempre a Capri.

Non è un caso se Antonio Fiordispino, in arte Stash, continua a scegliere questa location per i suoi progetti imprenditoriali; a Il Gusto, il cantante ha raccontato: “nei miei giorni liberi cerco sempre di andare lì perché ci sono delle vibrazioni in questo posto che mi nutrono l’anima”.

L’evoluzione dell’iniziativa è stata la seguente: la prima (e fino all’apertura a Capri, unica) sede di Focaccia Factory è nata a Londra per mano dell’imprenditore Giuseppe Aprovidolo, amico di infanzia di Stash.

Durante il tour europeo, il camerino della band è stato invaso dal fragrante profumo dei morbidi panificati, recapitati proprio dal compaesano. Da lì l’idea di portare il format, già di per sé tutto italiano, anche nell’isola più chic dello Stivale, nella sua piazzetta più frequentata.

In menu, oltre alle insalate e alle bruschette, le focacce ovviamente regnano sovrane, condite in modi diversi e battezzate in onore di grandi autori italiani e stranieri: la Camilleri con pancetta, gorgonzola, miele e noci; la Pascoli con melanzane e zucchine arrostite, pomodori secchi e crema di patate; la Manzoni con salame piccante, zucchine grigliate e ricotta, giusto per citarne alcune.

E siccome Stash è non solo cantante e imprenditore, ma anche tifoso di calcio, il 31 maggio ha promesso di portare a Cagliari (battuta dalla città partenopea in corsa verso lo scudetto) quante più focacce possibili per offrirle ai tifosi sconfitti.