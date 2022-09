Stati Uniti, arrestato il COO di Beyond Meat: ha cercato di strappare a morsi il naso di un uomo

di Luca Venturino 20 Settembre 2022

C’è una sottile linea tra l’ironia e il sacrilego quando un dirigente di una delle più importanti società di carne vegana viene di fatto coinvolto in un incidente di cannibalismo. Stando a quanto emerso dai rapporti degli agenti di polizia, infatti, Doug Ramsey, COO di Beyond Meat, avrebbe tentato di strappare a morsi il naso di un uomo in un impeto di rabbia improvvisa. Stando a quanto è stato possibile ricostruire a partire dalla testimonianza dei presenti, infatti, i due sarebbero rimasti coinvolti in un piccolo incidente automobilistico in un parcheggio in seguito a una partita di football negli Stati Uniti: sceso dalla sua auto, Ramsey ha prima preso a colpire il parabrezza posteriore della macchina dell’altro uomo, e quando questo è finalmente sceso l’ha tirato a sé e ha cominciato a prenderlo a pugni.

Diversi testimoni hanno raccontato alla polizia di aver chiaramente sentito Ramsey minacciare di uccidere l’altro conducente, e a un certo punto ha improvvisamente morso il suo naso strappandogli dei brandelli di carne. A questo punto alcuni passeggeri di altre auto sono intervenuti per interrompere la violenza, evitando che sfociasse in qualcosa di peggio. Ramsey è stato ovviamente arrestato: la sua prima apparizione in tribunale è stata fissata per il 19 di ottobre. Nel frattempo non possiamo fare altro che chiederci cosa gli sarà passato per la testa: che fosse nervoso per le difficoltà di Beyond Meat dopo la collaborazione con McDonald’s?