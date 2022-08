McDonald’s: in calo il titolo di Beyond Meat dopo la fine dei test sul McPlant vegano

Era prevedibile: McDonald's ha finito i test sull'hamburger McPlant vegano, non pare sia intenzionata a farne altri ed ecco che Beyond Meat precipita in Borsa.

di Manuela 2 Agosto 2022

Non ci voleva un esperto di titoli azionari per immaginare uno scenario simile. McDonald’s ha da poco finito i test del suo hamburger vegano McPlant, scoprendo che negli USA nessuno lo mangia ed ecco che pare che non abbia intenzione di rinnovare i test. Risultato? Il titolo di Beyond Meat crolla in Borsa.

Da quando JP Morgan ha annunciato che McDonals’ ha finito i suoi test negli Stati Uniti per quanto riguarda l’hamburger McPlant, quello che usa le polpette di carne non carne di Beyond Meat, ecco che le azioni di quest’ultima sono scese del 6%.

McDonald’s ha confermato alla CNBC che i suoi test con i McPlant sono finiti come previso. Però né McDonald’s né Beyond Meat anno annunciato piani per ulteriori test, figuriamoci per un lancio a livello nazionale.

Quest’anno il titolo di Beyond Meat è sceso del 53%, abbassando il suo valore di mercato a 2,06 miliardi di dollari. Il che vuol dire che Wall Street non crede ci possano essere molte opportunità di crescita a lungo termine di questa azienda.

McDonald’s aveva cominciato a testare l’hamburger vegano McPlant in otto ristoranti a novembre. Poi a febbraio aveva ampliato il test ad altri 600 ristoranti e sembrava che ai clienti piacessero. Ma probabilmente era solo l’effetto novità perché arrivati a giugno, ecco che gli stessi dipendenti hanno parlato di scarse vendite del McPlant (in pratica nessuno li mangia), cosa poi confermat aanche dagli analisti.

Anzi: le vendite del McPlant sono state così deludenti da essere addirittura inferiori alle aspettative.