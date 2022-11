Stati Uniti, Chick-fil-A sperimenta una settimana lavorativa di soli tre giorni

di Luca Venturino 1 Novembre 2022

Da tempo ormai si parla dei benefici di una settimana lavorativa ridotta a quattro giorni, lasciando più spazio al tempo libero e alla cura della persona: un concetto interessante e di fatto solamente limitato dalla pruriginosa questione del salario. Ebbene, uno store di Chick-fil-A in quel di Miami, Stati Uniti, ha deciso di testare questa nuova declinazione dell’equilibrio lavoro-vita privata portandola ancora più in là, e riducendo di fatto la settimana lavorativa ad appena tre giorni effettivi. Il punto vendita in questione, di fatto, segue questa particolare tabella di marcia dallo scorso febbraio, mentre prima della sua introduzione i dipendenti lavoravano una media di 70 ore a settimana.

Come funziona? È semplice: il personale è di fatto diviso in due “bacini” di lavoratori che si alternano in blocchi di tre giorni da turni da 13 o 14 ore l’uno. In altre parole, la settimana è decisamente più breve ma i turni sono particolarmente più lunghi – una declinazione che, secondo lo store manager, inizialmente non sembrava troppo allettante per i dipendenti. “Siamo stati molto chiari con loro fin dall’inizio” ha spiegato a tal proposito Justin Lindsey, il manager di cui sopra. “Abbiamo detto: ‘Guarda, questo è un territorio inesplorato.’ Non sappiamo cosa succederà, ma se volete scoprirlo questo è il posto giusto”.

Il risultato? Secondo i rapporti di Lindsey lo store ha sviluppato un tasso di fidelizzazione del 100% tra i propri dipendenti e dirigenti, e una recente offerta di lavoro ha portato alla raccolta di oltre 400 candidature. Funzionerebbe anche dalle nostre parti? Difficile dirlo – l’idea richiede una certa flessibilità per essere implementata, mentre addirittura qui non sempre lavorare significa essere pagati.