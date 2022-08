Stati Uniti: lo chef che abbandona il ristorante tre stelle Michelin

di Luca Venturino 22 Agosto 2022

Il Manresa di David Kinch aprì una ventina di anni fa, nel 2002, nel Nord della California – e più precisamente nella Silicon Valley -, nel periodo che segnò lo scoppio della bolal delle dot-com. Ci vollero appena cinque anni per ottenere due stelle Michelin, richiamando l’attenzione del volubile mondo gastronomico in luogo diverso dalla Babele di San Francisco o dalla generosa Napa Valley; e poi altri nove per cucire la terza stella. La sua storia, tuttavia, pare stia per subire uno scossone improvviso e inaudito: chef Kinch, infatti, ha annunciato che lascerà l’attività alla fine dell’anno.

“Ho altre cose che voglio fare”, ha spiegato. “Non voglio essere parte di un lento declino”. Parole un poco cataclismatiche, vero, ma è importante notare che in realtà non è ancora chiaro se il ristorante chiuderà effettivamente i battenti: lo stesso Kinch, che di fatto è anche il proprietario delle mura, ha annunciato che si attiverà per raccoglierà offerte per l’azienda e per la stessa proprietà. A causare questa frattura apparentemente irreparabile pare sia stata la pandemia, che ha ridotto considerevolmente il regime di lavoro del Manresa e spinto lo chef a riconsiderare lo stesso mondo della cucina a tre stelle: “La ristorazione in un ristorante a tre stelle sta attraversando una transizione davvero notevole” ha spiegato Kinch. “Gli chef che erano abituati ad avere eserciti di persone a loro disposizione hanno dovuto ripensare il loro manuale operativo: è un cambio generazionale”.

In altre parole, stando alla lettura proposta dallo chef americano, la cosiddetta “cucina tristellata” tornerà a essere appannaggio esclusivo dei più ricchi. “Mentre il divario salariale continua ad aumentare, la democratizzazione degli ultimi 20 anni scomparirà” ha spiegato. In questo contesto, l’idea di Kinch non è affatto quella di lasciare il mondo della ristorazione in toto: la sua intenzione è quella di continuare a lavorare in locale più informali, come il Bywater, specializzato in cucina di New Orleans, e il Mentone a tema mediterraneo – altri ristoranti di sua proprietà.