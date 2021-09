Guida Michelin California 2021: ecco i 90 ristoranti stellati

di Marco Locatelli 28 Settembre 2021

Anche quest’anno la Guida Michelin ha annunciato le stelle della California, la seconda edizione di questo “ritorno” nello stato americano per la guida francese dopo la lista inaugurale del 2019. Nel 2020 la Guida Michelin California è stata cancellata a causa del Covid.

Vale la pena ricordare come i ristoranti della California siano stati duramente colpiti dalla pandemia a marzo 2020, con chiusure stimate ad un terzo e due terzi dei lavoratori che hanno perso il loro impiego, almeno temporaneamente, a causa della pandemia.

Diverse “cadute” a San Francisco, come il ristorante Thomas Keller Bouchon nella Napa Valley o il Baumè a Palo Alto. A Los Angeles, invece, cinque nuovi ristoranti ricevono una stella e due premiati con due stelle. Piccola curiosità: tra le 22 nuove stelle, ben quattro hanno Sushi nel nome del locale.

Di seguito l’elenco dei ristoranti con una, due o tre stelle Michelin.

TRE STELLE

Atelier Crenn, San Francisco

Benu, San Francisco

The French Laundry, Yountville

Manresa, Los Gatos

Quince, San Francisco

Single Thread, Healdsburg

DUE STELLE

Acquerello, San Francisco

Addison, San Diego*

Birdsong, San Francisco*

Californios, San Francisco

Campton Place, San Francisco

Coi, San Francisco

Commis, Oakland

Harbor House, Wine Country*

Hayato, Los Angeles*

Lazy Bear, San Francisco

Melisse, Los Angeles*

N/naka, Los Angeles

Providence, Los Angeles

Saison, San Francisco

Sushi Ginza Onodera, Los Angeles

Vespertine, Los Angeles

UNA STELLA

Adega, South Bay*

Al’s Place, San Francisco

Angler SF, San Francisco

Auberge du Soleil, Rutherford

Aubergine, Monterey

Avery, San Francisco*

Bar Crenn, San Francisco

Barndiva, Wine Country*

Bell’s, Central Coast*

Bistro Na’s, Los Angeles

Chez TJ, Mountain View

CUT, Los Angeles

Gary Danko, San Francisco

Gucci Osteria da Massimo Bottura, Los Angeles*

Hana Re, Orange County

Jeune et Jolie, San Diego*

Ju-ni, San Francisco

Kali, Los Angeles

Kato, Los Angeles

Kenzo, Wine Country

Kin Khao, San Francisco

The Kitchen, Sacramento

Knife Pleat, Orange County*

La Toque, Napa

Le Comptoir, Los Angeles

Madcap, Marin

Madera, Peninsula, Menlo Park

Marlena, San Francisco*

Maude, Los Angeles

Mister Jiu’s, San Francisco

Mori Sushi, Los Angeles

Morihiro, Los Angeles*

Mourad, San Francisco

Niku Steakhouse, San Francisco*

Nozawa Bar, Los Angeles

O’ by Claude le Tohic, San Francisco*

Omakase, San Francisco

Orsa & Winston, Los Angeles

Osteria Mozza, Los Angeles

Pasjoli, Los Angeles*

Pasta | Bar, Los Angeles*

Phenakite, Los Angeles*

Plumed Horse, Saratoga

The Progress, San Francisco

Protégé, Palo Alto

Q Sushi, Los Angeles

Rasa, Burlingame

Rustic Canyon, Los Angeles

Selby’s, South Bay*

Shibumi, Los Angeles

Shin Sushi, Los Angeles

The Shota, San Francisco*

Six Test Kitchen, Central Coast*

Soichi, San Diego*

Sons & Daughters, San Francisco

Sorrel, San Francisco

SPQR, San Francisco

Spruce, San Francisco

State Bird Provisions, San Francisco

Sushi | Bar Montecito, Central Coast*

Sushi l-Naba, Los Angeles*

Sushi Shin, Peninsula*

Sushi Takodoro, San Diego*

Sushi Yoshizumi, Peninsula

Taco Maria, Orange County

The Village Pub, Peninsula

Wako, San Francisco

Wakuriya, Peninsula