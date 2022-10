Stati Uniti, del 2027 in California i defunti potranno essere trasformati in concime

Dal 2027 in California sarà possibile trasformare i propri defunti in concime per campi e giardini senza alcun danno per l'ambiente.

di Luca Venturino 10 Ottobre 2022

Le urne con le ceneri sono fuori moda – meglio trasformare i propri cari in concime. D’altronde, di questi tempi con pasta cotta col gas spento e inflazione a doppia cifra, perché non inventarsi piccoli agricoltori e improvvisare un orticello per risparmiare su frutta e verdura? A partire dal 2027, in California, i cittadini avranno l’occasione di trasformare i propri defunti in concimi per campi e giardini. Si tratta di un’alternativa decisamente green introdotta da una legge proposta dalla deputata Cristina Garcia e firmata qualche giorno fa dal governatore democratico Gavin Newsom.

Stando a quanto trapelato, secondo il nuovo procedimento il corpo del defunto verrà calato in un contenitore d’acciaio e sepolto a circa 2,4 metri di profondità “immerso” in materiali biodegradabili come i trucioli di legno. Lo stesso contenitore, per di più, avrà alcune piccole prese d’aria per permettere a microbi e batteri di crescere e prosperare, innescando così il processo di decomposizione che dovrebbe completarsi nel giro di un paio di mesi. Il terriccio può poi essere restituito ai parenti o, alternativamente, donato ai terreni agricoli di conservazione. Com’erano quelle parole? Concime siamo e concime ritorneremo?

“Con il cambiamento climatico e l’innalzamento del livello del mare che ci minacciano questo è un metodo alternativo di smaltimento che non inquina” ha spiegato Garcia, illustrando come, ogni anno, le cremazioni negli Stati Uniti siano in grado di produrre circa 360 mila tonnellate di anidride carbonica.