Stati Uniti: il focolaio di E. coli nella lattuga dei panini Wendy’s si allarga

di Manuela 26 Agosto 2022

Pare che negli Stati Uniti si stia allargando il focolaio di E. coli presente nella lattuga dei panini Wendy’s. I casi accertati di infezione sono saliti ormai a 84.

Se ricordate, dal 17 agosto è stato reso pubblico il fatto che c’era stata una contaminazione da E. coli nella lattuga usata per farcire i panini di Wendy’s. Da allora sono stati scovati altri 55 casi collegati al consumo di questa lattuga, cosa che ha portato il totale delle infezioni a 84.

Di questi 84 casi, 38 persone hanno necessitato di un ricovero in ospedale. 8 pazienti del Michigan hanno sviluppato una forma di insufficienza renale scatenata dalla sindrome emolitico-uremica. Al momento il CDC non ha segnalato fortunatamente nessun decesso.

Il CDC ha spiegato che al momento le infezioni sono state segnalate in quattro stati:

Michigan: 53 casi

Ohio: 23 casi

Indiana: 6 casi

Pennsylvania: 2 casi

In realtà il CDC sta ancora indagando per confermare la fonte dell’epidemia, ma è innegabile che molti di coloro che si sono intossicati hanno riferito di aver mangiato da Wendy’s, in particolare di aver mangiato panini dove era presente la lattuga romana. Tuttavia il CDC mette un freno: non è ancora stato confermato nessun alimento specifico come fonte di questo focolaio.

I dati, però, parrebbero spingere in direzione della lattuga contaminata: 52 delle 62 persone intervistate, ben l’84%, ha ammesso di aver mangiato da Wendy’s la settimana prima di ammalarsi. 17 persone hanno poi rivelato nei dettagli e con precisione ciò che avevano mangiato: di queste, 15 persone (cioè l’88%) ricordava di aver mangiato della lattuga nei panini e negli hamburger.

Per questo motivo, per precauzione, la nota catena di fast food ha bloccato l’uso della lattuga nella preparazione dei panini in quelle regioni. Nelle insalate adesso viene utilizzato un altro tipo di lattuga. Wendy’s ha poi fatto sapere che sta collaborando attivamente con le autorità sanitarie pubbliche per completare l’indagine. Inoltre il CDC non ha assolutamente consigliato alle persone di smettere di mangiare da Wendy’s o di smettere di mangiare la lattuga romana in generale.