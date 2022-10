Stati Uniti, infortunio insolito per un giocatore di baseball: è stato colpito da una bottiglia di Champagne

di Luca Venturino 25 Ottobre 2022

Qualcuno allontani le bottiglie di spumante dalle celebrazioni sportive: ricordate lo sfortunato caso di Biniam Girmay, ciclista eritreo giunto agli allori della cronaca sportiva per la sua prima, storica vittoria in una tappa del Giro d’Italia, poi costretto a ritirarsi dalla competizione dopo essere stato colpito all’occhio dal tappo dello spumante? Quanto capitato più di recente negli Stati Uniti è fortunatamente meno grave (e anche meno tragicomico), ma i fatti condividono un’affinità evidente: Lance McCuller Jr, giocatore di baseball militante nel massimo campionato statunitense, ha infatti subito un infortunio al braccio causato da un colpo dato con una bottiglia di champagne.

Secondo quanto ricostruito il fattaccio sarebbe avvenuto in occasione dei festeggiamenti dopo la vittoria degli Houston Astros, la squadra di McCuller, contro i Seattle Marines, quando il nostro protagonista sarebbe stato accidentalmente colpito al gomito da un suo compagno di squadra che, per l’appunto, brandiva una bottiglia di bollicina francese. Inizialmente il colpo aveva provocato solamente un po’ di gonfiore, tanto che lo stesso McCuller aveva scherzato dicendo che, al massimo, si sarebbe preso qualche giorno di riposo: “All’inizio della settimana, abbiamo pensato che sarebbe stato utile concedermi dei giorni liberi” ha raccontato in un’intervista.

Il gonfiore, tuttavia, ha preso a espandersi e a cambiare colore, formando un grande livido rossastro. Il dolore, in ogni caso, non ha fermato McCuller dal partecipare alla partita successiva, dove per di più è riuscito a mettere a segno un’ottima performance. Nei festeggiamenti post-partita, però, questa volta il giocatore è stato visto mentre indossava una vistosa gomitiera imbottita: meglio non correre altri rischi!