Stati Uniti: la Casa Bianca chiede al Congresso 500 milioni per il settore agricolo

di Luca Venturino 29 Aprile 2022

Il Presidente degli Stati Uniti d’America Joe Biden ha recentemente chiesto al Congresso di approvare una misura da 500 milioni di dollari per il sostegno e il potenziamento del settore agricolo: l’obiettivo è quello di invitare i produttori di grano a stelle e strisce a raddoppiare l’intensità delle proprie colture puntando a due raccolti nello stesso anno, e aumentare allo stesso tempo la quantità dei prestiti a breve termine per gli agricoltori.

La richiesta in questione è da inserirsi in un più ampio disegno dal valore complessivo di 33 miliardi di dollari volto al sostegno dell’Ucraina alla luce del conflitto con la Russia; e, come anticipato, mira ad aumentare la produzione di colture alimentari statunitensi (grano in primis, considerando l’aumento globale dei prezzi). Il Dipartimento dell’agricoltura degli Stati Uniti d’America (USDA) stima che l’importo di 500 milioni di dollari sarà sufficiente agli agricoltori per sostituire fino al 50% del grano tradizionalmente esportato dal cosiddetto ‘Granaio d’Europa’ sul mercato globale, e allo stesso tempo contribuirà a ridurre i costi alimentari per i consumatori americani.

Nello specifico, la richiesta è composta da circa 100 milioni atti al pagamento di un incentivo di 10 dollari per acro agli agricoltori per ogni ‘doppio raccolto’. I restanti 400 milioni, invece, verrebbero instradati attraverso una serie di prestiti di assistenza volti a fornire finanziamenti provvisori che concederanno più tempo ai produttori per vendere i loro raccolti con un profitto maggiore.