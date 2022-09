Stati Uniti, mance confiscate e stipendi sotto il salario minimo: ristorante costretto a risarcire lo staff con 1,35 milioni di dollari

di Luca Venturino 26 Settembre 2022

Stipendio al di sotto di quello individuato dal salario minimo, minacce e tentativi di manipolazione ai dipendenti, straordinari non pagati e parte delle mance confiscata per pagare i cosiddetti bussers, cioè coloro che, per intenderci, si occupano della più bassa manovalanza – dal lavare i piatti al mettere in ordine i tavoli: si tratta di quanto capitava in un ristorante della Pennsylvania, Stati Uniti, anche se di fatto ci rendiamo conto che potrebbe essere la testimonianza di chiunque abbia lavorato come stagionale (ma anche come dipendente a tempo pieno) nel settore della ristorazione. Le negligenze del locale in questione, tuttavia, sono state intercettate dagli ispettori del Dipartimento del Lavoro statunitense, che ha obbligato il titolare a rimborsare danni e stipendi ai 107 camerieri del ristorante, per un totale complessivo di 1,35 milioni di dollari.

Nella cosiddetta Terra della Libertà i lavoratori nel settore della ristorazione fanno infatti grande affidamento sulle mance per sbarcare il lunario: confiscarne una parte, dunque, rappresenta una grave violazione delle leggi federali sul lavoro (anche se, dobbiamo ammetterlo, tenere in piedi un sistema che apparentemente si basa sulla generosità dei clienti pare un po’ azzardato). Il ristorante, in ogni caso, ha voluto sottolineare che “in nessun caso i dipendenti sono stati pagati meno del salario minimo”, né “le mance dei dipendenti sono mai state trattenute”: addirittura, il titolare è convinto che “quando tutte le prove saranno state prese in esame la sentenza sarà annullata”. Staremo a vedere – nel frattempo, per far stare buoni i dipendenti, avrebbero di certo potuto almeno distribuire un po’ di patatine e gelati.